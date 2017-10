eduardo davila vega "Hay que corregir ya el diferencial de costes con Marín o habrá desbandada gradual de navieras"

"No me gusta prodigarme en los medios". El presidente ejecutivo de Grupo Davila, el vigués Eduardo Davila Vega, incide de antemano en la excepcionalidad de una entrevista que concede a FARO coincidiendo con la delicada coyuntura que sufre la niña bonita de su compañía, Termavi, concesionaria de la terminal de contenedores de Vigo. Golpeada por el recorte de operaciones de Maersk por su traslado a Marín, decisión que otras navieras amenazan con imitar, el empresario responsable de la instalación más importante del recinto portuario vigués, y sostén financiero de la Autoridad Portuaria, avisa de que "nos jugamos mucho todos, la ciudad y el Puerto" por lo que hace un enérgico llamamiento a la "responsabilidad" de los sindicatos de estibadores y las empresas representadas en la Sociedad de Estiba -donde además de Termavi están Bergé, Kaleido, Suardiaz y el terminalista marinense Pérez Torres- para "iniciar con efecto inmediato" una negociación dirigida a corregir los fallos de competitividad. De lo contrario advierte que los efectos serán "traumáticos en términos de pérdida cruenta de empleo" y que no solo afectaría a la plantilla de su empresa. Contundente en sus argumentos, Davila describe con elegancia y hasta con sentido del humor las "armas" que utiliza Marín para arrebatarle rutas a Vigo. "Lo hago yo todos los días, aunque no me lo suelen poner tan fácil", reprocha.

- En una entrevista a este periódico, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, sugirió que los costes de la estiba no son la única causa de la pérdida de tráficos en Vigo. "Todo depende de lo que se quiera ganar", dijo en alusión directa al terminalista. Por lo que deja entrever, las previsión de beneficios de Termavi juegan en su contra.

-En este momento crucial y crítico para el futuro del puerto de Vigo es importante no banalizar un tema mollar como es el sobrecoste de la Sagep de Vigo en comparación con el sistema de libre contratación de facto que opera en Marín. Para que se haga usted una idea, el impacto del coste laboral (Sagep) en el precio de mover un contenedor en Termavi es de un 60%, y en esta rúbrica en particular, Marín es un 70% más barato que Vigo, de media. ¿Realmente cree que con una diferencia tan abismal en una partida tan relevante puede haber alguna otra equiparable en importancia? Los márgenes de Termavi están perfectamente ajustados y la prueba de ello es que nuestras tarifas son muy competitivas si las comparamos con cualquier terminal de contenedores española que opere con la Sagep. Y particularmente con las de Bilbao o de Leixões, que son los más próximos a nuestro entorno, a pesar de que ambos nos superen claramente en cuanto a economía de escala ya que manejan un mayor volumen de Teus [unidad estándar de un contenedor de 20 pies]. Y por supuesto, estamos lejísimos de aplicar las tarifas máximas autorizadas.

- Para el responsable del ente público estatal, "La pelea no es Puerto de Vigo contra Puerto de Marín", sino entre sus empresas terminalistas. ¿Es así?

-Teorizar sobre si la competencia es entre Termarín [la concesionaria del muelle de contenedores de Marín] y Termavi o entre el puerto de Marín y el de Vigo, no es algo relevante, pero en cualquier caso es obvio que existe una competencia entre Termarín y Termavi y también lo es que Termavi acude con muchos medios pero con las manos amarradas a la espalda por unos costes laborales un 70% superiores. Como también es evidente que el puerto de Marín ha visto en esa ventaja de costes una oportunidad única y puntual de arrebatarle al de Vigo un muy atractivo y rentable tráfico que hasta ahora se le venía resistiendo por su falta de calados, superficie, medios o tejido industrial próximo. Y compite utilizando todas las armas a su alcance como, por ejemplo, priorizando la adjudicación de espacios y operativa de este nuevo tráfico sobre los tradicionales de Marín, tales como eólicos, fruta o pasta de papel. Desde mi punto de vista esto no es censurable en absoluto. Más bien, creo que es su obligación. Han detectado una oportunidad de negocio e intentan consumarlo con todos los medios a su alcance. ¡Como voy a criticarlo si eso es exactamente lo que yo hago todos los días! Aunque desafortunadamente no me lo suelen poner tan fácil.

- Entonces, ¿qué pueden hacer Termavi y el Puerto de Vigo ante esta desventajosa situación?

-Es prioritario que, en un ejercicio de responsabilidad, Termavi, los representantes sindicales y la Sagep de Vigo en su conjunto inicien y consumen una negociación que nos permita hacer frente al enorme diferencial de coste laboral que existe entre Marín y Vigo, y de esta forma podamos competir de tú a tú y con las mismas armas. Creo que todavía estamos a tiempo de que las correcciones que haya que hacer para ser competitivos no sean traumáticas en términos de pérdida cruenta de empleo, especialmente si contamos con el concurso de la Autoridad Portuaria de Vigo, que doy por hecho. Si no culminamos con éxito estas negociaciones antes de que se produzca una desbandada gradual de armadoras mucho me temo que las soluciones, perdida la economía de escala, podrían tener un coste social mucho mayor. Un hipotético escenario en el que se contemple la pérdida de MSC además de la de Maersk acarrearía una inmediata reestructuración en Termavi, pero también en la Sagep. Tenga en cuenta que nosotros contratamos aproximadamente el 50% de sus jornales. Así que es aconsejable evitar esto, y se pue de con una negociación.

- ¿Hay motivos para inquietarse por la continuidad de MSC?

-Sí. De hecho por más que nos hemos esforzado en llegar a un acuerdo con ellos, les continúa pareciendo que nuestros precios, frente a los de Marín, son caros.

- ¿A quién más afectaría esa hipotética crisis que menciona?

-A nadie se le escapa que también causaría un fuerte impacto en la propia Autoridad Portuaria de Vigo, en todos los servicios portuarios, prácticos, amarradores, remolques? Y por supuesto al sector marítimo en su conjunto, como intermediarios de mercancías, agentes marítimos, de aduanas, etc. Por no mencionar el daño que se infringiría al tejido industrial de Vigo, privándole de las excelentes conexiones navieras de las que goza hoy en día y que siempre han sido el objetivo principal y razón de ser de Termavi. Sinceramente creo que es demasiada la responsabilidad que recae sobre los sindicatos de la estiba, Termavi, Sagep y APV, por este orden, como para no tomárselo en serio, entablar una negociación entre sí con efecto inmediato, sin más demoras y culminarla con éxito.

- A propósito de la llegada de nuevas grúas a Guixar aseguró que no volvería a participar en una subasta de tráficos como la de Maersk porque "no se podía comparar cigalas (su terminal) con sardinas (por la de Marín). Si los medios de la terminal vecina son tan discretos, ¿por qué la naviera danesa sigue apostando por ese puerto?

-Al margen de que el símil utilizado por mí me parezca inapropiado, y que le confieso que las sardinas me encantan [risas], la contestación es muy clara: por precio, aunque no estaría siendo justo si olvidase la enorme capacidad de trabajo y extraordinarios rendimientos del personal portuario de Marín. Permítame que le relate una experiencia propia. Nuestro Grupo hace el tráfico de fruta en Marín a través de su frigorífico Dart. Nos fuimos a Marín porque en dos ocasiones los buques fruteros que operábamos en el muelle comercial de Vigo quedaron varados por falta de calado. Pero, una vez que llegamos allí nos dimos cuenta de que sus costes portuarios eran extraordinariamente bajos en comparación con los de Vigo y que esta circunstancia nos haría imbatibles frente a los operadores que desde Vigo competían con nosotros. Como puede usted comprobar, la cosa ha cambiado poco desde entonces. Y mientras Vigo y su Sagep no cambien su estructura de costes, no tienen la menor posibilidad de competir por el tráfico frutero por muy buenos que sean sus operadores o sus instalaciones. Lo mismo se podría aplicar al tráfico de eólicos, a la sal, etc. Le reto a que me diga un solo tráfico de Vigo que se haya ido a Marín y haya vuelto.