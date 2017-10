El Salón do Libro y Gálix convocan el I Premio Internacional de Ilustración

El Salón do Libro y la Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil (Gálix) convoca el primer Premio Internacional de Ilustración, dotado con 3.000 euros para la obra ganadora.

La concejala de Cultura, Carmen Fouces, acompañara de la secretaria de Gálix, Ana Luna, presentó ayer el certamen y destacó que "es un modo de estrechar lazos con Gálix, que desde hace años ha venido colaborando con la bibliografía del Salón. En eta nueva etapa hemos querido poner en marcha algo que nos vincula de un modo más estrecho (ya que el Concello aportará la dotación económica pero Gálix será quien reciba y clasifique a los ganadores) y que suponga una fórmula importante para situar al Salón en el ámbito internacional".

La convocatoria, en la que se espera que participe un importante número de ilustradores, permanecerá abierta hasta el día 5 del próximo mes de noviembre. Las bases, en las que figuran entre otros aspectos los requisitos técnicos, pueden consultarse en la web www.salondolibro.gal.

La ilustración que resulte ganadora será la imagen del cartel de la próxima edición del Salón, que llevará por título "Mulleres de conto". Se trata también del tema sobre el que deberán girar los trabajo presentados y el creador que obtenga la mejor puntuación del jurado recibirá 3.000 euros.

Por su parte, las obras presentadas por lo 12 finalistas figurarán en un almanaque que publicará la Diputación de Pontevedra.

Fouces destacó la importancia y el cuidado que se presenta a la ilustración en otros países donde "está muy protegida y forma parte del tejido cultural, igual que ocurre en Pontevedra con Garaxe Hermético, OQO y Kalandraka".

La secretaria de Gálix, por su parte, representó al presidente de la Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, que no pudo acudir a la presentación, y manifestó que "estamos encantados de colaborar en las actividades que organiza el Salón. Trabajamos en la elaboración de la bibliografía de este año y, en lo que respecta al concurso, nos encargaremos de la difusión no solo entre nuestros socios sino también de la Organización Española para el Libro Infantil, a la que pertenecemos, y a la organización internacional para el libro juvenil IBBY, que también va a colaborar".

La nueva entrega del Salón do Libro se celebrará del 6 al 29 de abril de 2018 y se enfocará en la literatura infantil con perspectiva de género. Será la décimo novena edición y en ella apostará de modo por la internacionalización, con México como primer país invitado. El otro salto cualitativo se centra en captar lectores juveniles y para ello se creará una red de clubes de lectura en colaboración con los institutos y bibliotecas.