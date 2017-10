José Varela Vaamonde: "El desplazamiento más lejano no nos lleva más de media hora"

El servicio de hospitalización a domicilio en el área sanitaria de Pontevedra cubre al 70 por ciento de la población que puede optar por esta atención. Comenzó a funcionar en el año 1999 y desde entonces el número de pacientes ha ido en constante aumento.

-¿En qué consiste la hospitalización a domicilio?

-Es un soporte desde los hospitales en algunos pacientes o situaciones especiales. Con ello se evita su estancia en el hospital, pero otras veces se debe a que el tratamiento lo pueden seguir desde casa. Está muy relacionada con que la población es cada vez mayor y su movilidad es menor. También para aquellas personas que desean pasar sus últimos días en sus domicilios. Nos hemos dado cuenta de que en 2010 fallecieron con nosotros entre 40 y 50 pacientes y que el año pasado fueron más de 90. Este año hasta agosto estábamos en más de 70, por lo que se espera que se supere el centenar.

-¿Se prestan todas las enfermedades a este tipo de hospitalización?

-Las que tienen más sentido son aquellas en las que hacer esta asistencia significa para el paciente menos viajes al hospital. Son los casos crónicos avanzados, personas mayores que ingresan unas diez o doce veces al año porque se reagudiza su enfermedad. Con esta atención se intenta reducir estos ingresos. Tiene interés, sobre todo, en las épocas de gripe. Están un día o dos en el hospital y, si se ve que no empeoran, pueden ir a su domicilio.

-¿Cuántos profesionales forman este servicio en Pontevedra?

-Para el área de Pontevedra son dos médicos, cuatro enfermeros y una administrativo. Para O Salnés es un médico con dos enfermeros.

-¿A cuántos pacientes atienden hoy en HADO?

-En Pontevedra contamos como media con unos 50 pacientes.

-¿Es un número muy bajo para un área sanitaria como la de Pontevedra?

-Hay que buscar una proporcionalidad entre los medios y las distancias para que sea una actuación eficiente. No se abarca con el equipo actual todo lo que correpondería al hospital, pero con el paso del tiempo y a base de estudiar las distancias y los núcleos de más población y cercanía, abarcamos el 70 por ciento de la población que corresponde al hospital. El desplazamiento más lejano no nos lleva más de media hora.

-¿Hay lista de espera?

-Intentamos resolver con preferencia a los pacientes en situaciones finales, paliativos, así como los de difícil movilización. Lista de espera no, al contrario, hay más pacientes que podrían estar con nosotros. Pero con el personal que hay actualmente no podríamos acoger a mucha más población.

-¿Cuándo comenzó a funcionar este servicio en Pontevedra?

-En el CHOP comenzamos en el año 1999.

-¿Dónde comenzó la iniciativa?

-Los primeros fueron A Coruña, Santiago y Vigo, muy consecutivos. En la segunda tanda fuimos Pontevedra, Lugo y Ourense.

-¿De quién parte generalmente la iniciativa de optar por la hospitalización a domicilio?

-Queremos que el paciente y la familia entienda qué se quiera hacer y lo autorice, que entiendan que no estamos las 24 horas. Debe haber una persona cuidadora con la que tengamos contacto y a la que poder transmitirle las incidencias. A veces no se dan esas circunstancias y no puede ser.

-¿Con qué frecuencia se realizan las visitas?

-Es variable porque depende del problema. A veces se programan tres visitas a la semana porque es necesario hacer curas, pero otras son pacientes más estabilizados que con dos visitas semanales se controlan. La media de la atención directa es raro que baje de dos visitas a la semana.

-¿Es el futuro de la sanidad pública?

-Todos entendemos que sí. No es la solución, que pasará porque haya una coordinación racional entre los médicos más cercanos, de Atención Primaria, y lo que puede ser un soporte a esos pacientes desde el hospital. Lo ideal es que de forma proporcional se encuentre tiempo para la atención a domicilio y que en un momento dado ese soporte no dependa de la distancia desede el hospital.