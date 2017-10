Un septiembre con una media de ocupación del 74% completa un verano "espectacular" en Rías Baixas

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, junto con el diputado de Turismo, Santos Héctor, hicieron balance esta mañana de los resultados alcanzados en septiembre y duranteel conjunto del verano en cuanto a la ocupación de hoteles y establecimientos rurales de las Rías Baixas. Silva mostró su satisfacción por unos resultados históricos que sitúan el verano de 2017 cómo "espectacular, el mejor verano de la última década".



Para la presidenta de la Diputación, los datos de Turismo Rías Baixas confirman que el mes de septiembre cerró con una ocupación hotelera provincial media del 73,4 %, muy superior a las estimaciones que barajaban inicialmente y dos puntos superior a los niveles alcanzados en septiembre de 2016, cuando el porcentaje se situó en cerca del 72 %.

Por comarcas, O Salnés alcanzó una ocupación del 74,25 %, cuatro puntos más que en mismo mes de 2016. Pontevedra obtuvo un porcentaje del 80,7 %, similar al alcanzado el año pasado. Por su parte, la ocupación hotelera de O Morrazo fue del 62 %, lo que significa nueve puntos más, y Caldas alcanzó el 84,88 %, es decir, 5 puntos. En el caso de Vigo, la ocupación hotelera ascendió al 79,35 %, casi 5 puntos más que en 2016, y el Baixo Miño obtuvo el 69,23 %, 9 puntos más. Además, las comarcas de O Condado y Paradanta alcanzaron el 71,82 % de ocupación y en Deza y Tabeirós-Terra de Montes superaron el 80%.

Carmela Silva dio también a conocer los datos de ocupación en los establecimientos de turismo rural que, en septiembre de este año, ascendieron al 40 % y superaron en más de 5 puntos el alcanzado en el mismo mes 2016.

En cuanto a las personas que visitaron el destino Rías Baixas, la presidenta de la Diputación de Pontevedra subrayó que procedían en su mayoría de España, con edades comprendidas entre los 35 y 60 años (un 49 %), permancieron alojadas en hoteles (57 %) y con una estadía media de 7 a 15 días. Silva destacó que "aunque los orígenes son muy diversos, las personas que más nos visitan provienen de Madrid, Barcelona, Vizcaya y Cádiz y se acercan hasta nuestra provincia motivados por la naturaleza y la cultura", como uno de los principales motivos del viaje.

Los extranjeros que hicieron noche en la provincia de Pontevedra a lo largo del pasado mes de septiembre ascendieron al 33 %, 2 puntos más que el porcentaje alcanzado el pasado año, y proceden mayoritariamente de Francia, Portugal, Italia, Alemania y Reino Unido. Carmela Silva destacó que "estos resultados cuadran con los que el propio sector y los ayuntamientos nos trasladó a través del Plan de Concertación, que decían que estos eran los lugares donde deberíamos hacer más promoción".

Como otro de los datos significativos, la presidenta provincial dio a conocer que el 68 % de las personas que visitaron las Rías Baixas no habían visitado nunca este destino.

Carmela Silva también mostró su satisfacción por los datos obtenidos durante el conjunto del verano de 2017 y calificó la temporada como "espectacular: estamos hablando del mejor verano de la última década".

En líneas generales, tal y como informó Silva, entre junio y septiembre la ocupación hotelera media en la provincia de Pontevedra fue del 82,84 % frente al 78,15 % obtenido el pasado verano, es decir, case cinco puntos más que el alcanzado en la misma temporada del año 2016. Más en detalle, este verano O Salnés registró una ocupación hotelera del 85,6 %, Pontevedra del 87,7 %, O Morrazo del 81,1 %, Caldas del 86,5 %, Vigo del 87,9 %, Baixo Miño del 79,9 %, o Condado y Paradanta del 79,7 % y Deza y Tabeirós-Terra de Montes del 75,36 %.

En cuanto al número de viajeros que llegaron hasta la provincia de Pontevedra, la presidenta de la Diputación también mostró su satisfacción, ya que el incremento fue del 11,75 % sobre el verano de 2016, cuando ya se había registrado un crecimiento del 31 % con respeto al 2015.

Silva informó que "en total, visitaron la provincia de Pontevedra medio millón de personas durante el verano por lo que, si tenemos en cuenta que la provincia tiene 900.000 habitantes, estamos hablando de 1,4 millones de personas en las Rías Baixas, lo que supone un enorme esfuerzo y una cuestión a tener en cuenta a la hora de hacer planificación turística".

Oficinas de turismo

Carmela Silva también dio a conocer los datos de visitantes que registraron las oficinas de turismo de la provincia de Pontevedra a lo largo de este verano. Así, en total acudieron hasta estos centros de información 145.770 personas, es decir, 55.762 personas más que el verano del 2016, lo que supone un crecimiento del 61,75 %.

La presidenta ofreció los datos de las oficinas que gestiona directamente la Diputación de Pontevedra, es decir, las que están situadas en el Palacete das Mendoza, en el aeropuerto de Vigo y en el monasterio de Armenteira, que registraron importantes crecimientos. Así, la oficina del Palacete das Mendoza creció un 123,9 %, ya que fue visitada por 40.035 personas frente a las 17.876 que acudieron en verano de 2016; la oficina del Aeropuerto de Peinador creció un 82,02 % con respeto al 2016 y registró cerca de 5.000 visitantes este verano, y la oficina del monasterio de Armenteira fue visitada por 5.683 personas, 202 más que el año pasado.

Carmela Silva también se pronunció sobre la posibilidad de aplicar una tasa turística que se está planteando ya en ayuntamientos como Santiago de Compostela. La presidenta de la Diputaicón recordó que "hay muchos lugares del mundo en donde ya se aplica" y ella dijo esar "abierta a analizar todo tipo de propuestas". Silva recordó que el Turismo es un sector importantísimo en España, con un gran peso en su PIB, por lo que no vería mal buscar formulas que permitiese "distribuir" todo el beneficio que genera "entre el conjunto de la sociedad". Eso sí, la presidenta advierte de que la medida tendría que ser aplicada "de forma conjunta", y "no en unos lugares sí y otros no" dado que podría dar lugar a "ventajas competitivas". También recordó que es algo que se debe analizar por instancias como el Gobierno del Estado o las comunidades autónomas, en el caso de Galicia, la Xunta, aunque insistió en que "en otros sitios ya se hizo y no padece que tuviera un reflejo negativo", sino más bien lo contrario.