Ramón Jáudenes: "Vivimos en una ciudad con una historia apasionante"

- ¿Al terminar su carrera universitaria quería volver para ejercer en Pontevedra?

Así fue, volví y desde entonces afortunadamente ya nunca paré. No llegué a plantearme seguir en Madrid, aunque es una ciudad extraordinaria.

- Y volvió porque Pontevedra le gusta...

Estoy muy orgulloso de ser pontevedrés, es un lugar amable, habitado por gente cortés, donde recibimos a todo el mundo, con un casco histórico inigualable... Prescindiendo de leyendas, tiene mucha y singular historia, origen en el Siglo I, asentada en el XIII, con apogeo en el XVI, y que en el XIX y XX concentró personajes relevantes y de talla en la política nacional. Quizá, los guías turísticos deberían explicar mas su patrimonio cultural e histórico, y no tanto sobre el Ravachol.

- ¿Y es cómoda para vivir?

- Aunque recuerdo con cariño y nostalgia a los guardias urbanos con salacot sobre una tarima de la plaza de la Peregrina, ha cambiado mucho y para mejor, ahora tenemos una ciudad plácida para vivir, donde hacemos todo andando.

- ¿Y Pontevedra es equitativa, es justa?

- Las ciudades han de ser un lugar saludable, y también donde ganarse la vida. Hoy, el 60% de sus habitantes con formación superior no trabajan aquí; el 65% entre 30-54 años se ha ido, somos la penúltima en afiliación a la seguridad social de las siete principales urbes gallegas. Y esto no depende solo del modelo de ciudad, sino del apoyo de todas las administraciones públicas, en especial de las que más capacidad tienen para hacerlo.

- Debemos mejorar...

- Somos ciudad administrativa, con un 83% de empleo en el sector servicios, pero, la administración autonómica y estatal no solo no crea unidades nuevas, sino que nos privan de las que nos corresponderían. Poco a poco nos empobrecemos, no recibimos un trato justo. Debería optarse por una especialización funcional del territorio, entre zona industrial y de servicios, que busque distribuir la riqueza con equidad y sentido práctico. Me preocupa la miope perspectiva, la falta de sensibilidad política y el fomento de localismos. No obstante, quiero ser optimista.