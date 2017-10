David Pereira: "Te preguntas muchas cosas, como si va a doler. Yo a los cuatro meses ya trabajaba"

El pontevedrés David Pereira, urostomizado, fue el encargado de abrir ayer las jornadas con su intervención "En mi propia piel".

El joven, de 28 años, nació con la vejiga fuera del cuerpo, por lo que sometido a una intervención quirúrgica al nacer.

"Hace diez años me ofrecieron hacerme un urostomía y la rechacé porque quería algo mejor. Después me ofrecieron la urostomía o la neovejiga y opté por esta última. Fue hace cuatro años", explica.

Con ello pudo finalizar el uso de pañales, que le había acompañado toda su vida "porque yo era incontinente total". Pero al poco tiempo comenzó a tener fugas y problemas, lo que llevó a que, tras varias operaciones, finalmente se decidiese por la urostomía.

"Te preguntas muchas cosas, si vas a estar cómodo, si va a doler... Me hicieron las pruebas y me operaron hace un año", asegura.

A los cuatro meses se incorporó al trabajo y a los cinco empezó a ir al gimnasio. "Perdí diez kilos y me sentí mucho mejor sin la medicación, con más movilidad", confiesa.

Se trata de una intervención definitiva. "Si lo llego a saber antes no me hago la neovejiga; me ahorraba tres operaciones", dice ahora.

El contacto con ASSEII le permitió tener otro punto de vista sobre su situación. "Siempre están ahí, resolviendo tus dudas", dice.