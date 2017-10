"Contamos con más motivos a priori para tener que reclamar"

Las personas con movilidad reducida se enfrentan a no pocas situaciones de discriminación en el ámbito del consumo, "así que contamos más motivos a priori para tener que presentar más reclamaciones en la oficina de Consumo, pero no podemos entrar en este servicio", lamenta Paulo Fontán, "así que es una doble discriminación: no solo no podemos entrar en una oficina pública sino que de algún modo se nos coarta el ejercicio de nuestros derechos".

Actualmente integran Amizade 115 socios, si bien las situaciones de movilidad reducida (por lesiones, embarazos, edad etc) afectan en algún momento de la vida a la gran mayoría de la población.