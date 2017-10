"Siéntate, deja el miedo a un lado y atrévete a conocerme"

Al menos uno de cada 500 niños nacidos en España tiene parálisis cerebral, una de las causas más frecuentes de discapacidad y a la que se dedicó ayer una jornada de actividades en A Peregrina. "Yo me atrevo" fue el lema de este encuentro en el que participaron numerosos socios de Amencer-Aspace, colaboradores y en general cuantos ciudadanos quisieron compartir conversación con las personas con parálisis cerebral, normalizando el trato hacia ellas y sumándose a actividades como una pintura colectiva en silla de ruedas o la elaboración de un "muro de los deseos".

¿Y tú, te atreves a conocerme? Es la pregunta que Amencer-Aspace hizo ayer a cientos de vecinos de la comarca, entre ellos alrededor de 80 alumnos del colegio Doroteas, que pasaron durante la mañana por las actividades organizadas en esta jornada de sensibilización. Entre las participantes, Rosa del Mar Viéitez Falcón, una de las personas con parálisis cerebral que se sumó a la iniciativa y que detalló cómo debe ser la interacción con personas con discapacidad

"Háblame a mi directamente, no le preguntes a mi acompañante", es la primera de las sugerencias de Amencer. "Lo que queremos es que la gente de la calle se atreva a conocernos", explica Rosana Sánchez, coordinadora de los centros de día de esta organización, "la parálisis cerebral no es una enfermedad sino una lesión en el cerebro antes de que esté totalmente maduro y afecta a la musculatura y al movimiento, también a la comunicación y los problemas de comunicación son la primera barrera".

Quebrar ese miedo a entablar una conversación fue el punto de partida de la jornada, en la que todos los que quisieron pudieron sentarse a hablar y compartir tiempo con las personas con parálisis cerebral, conociendo de primera mano su realidad. "Es el primer mensaje que queremos dar hoy: siéntate, deja el miedo a un lado y atrévete a conocernos".

Con este objetivo, quisieron divulgar durante la jornada siete mensajes, incluidos en marcapáginas con los que fueron obsequiados los asistentes. El primero, el ya citado de hablar directamente a la persona con parálisis cerebral, pero también "No termines mis frases o mis ideas"; "No me hables como si fuera un niño o no pudiera entenderte"; "Pregúntame antes de ayudar"; "Habla conmigo con normalidad"; "No te apoyes en mi silla ni la utilices para colgar tu cosas"; y "Salúdame y pregúntame si quieres que hablemos a la misma altura".

Además de las conversaciones, la actividad incluyó una pintura colectiva en sillas de ruedas. Los neumáticos de estos dispositivos se convirtieron en pinceles con lo que se elaboró entre todos una obra de arte en un lienzo situado sobre el suelo de la plaza de A Peregrina, donde tuvo lugar la actividad.

Tampoco faltó un "muro de los deseos" en donde se recogieron impresiones y frases dedicadas a este colectivo y a su derecho a participar en la comunidad.

"En todos los casos la gente que viene por nuestra asociación se lleva muchísimo más de lo que realmente cree que va a aportar, los voluntarios o la gente de prácticas, porque creemos un colectivo que tienen un valor esencial a nivel social, que tenemos mucho que enseñar, somos héroes, demostramos valores sociales todos los días, lejos de la lástima que suele aparecer cuando alguien se cruza con nosotros", subraya Rosana Sánchez

Finalmente, dos personas con parálisis cerebral, Rosa Blanco Ramallo y Rosa del Mar Viéitez Falcón, leyeron un manifiesto en el que demandaron un reconocimiento efectivo de la diversidad que contemple las necesidades específicas de cada persona y de respuestas adecuadas.

"Se debe promover la disponibilidad de ayudas para la movilidad, comunicación y tecnologías de apoyo para favorecer esa participación activa en la sociedad en igualdad de oportunidades", recordaron los integrantes de Amencer.

El manifiesto también subrayó que aquellos que tienen más necesidades de apoyo "precisan que la políticas públicas amplíen los servicios y programas generales, dotándoles de recursos adecuados para garantizar una calidad en la atención".

Finalmente, los portavoces de Amencer llamaron la atención sobre la importancia de tomar medidas para reducir el coste añadido de la discapacidad, más elevado en los casos de mayor necesidad de apoyo, así como sobre la conveniencia de promover la conciencia social y la percepción positiva de las personas con discapacidad, un objetivo al que a buen seguro contribuyeron las concurridas actividades de ayer.