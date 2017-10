Pedro Corsino: "Tenemos enfermedades oculares que tratamos antes del nacimiento del niño"

El Curso del Atlántico que dirige el prestigioso oftalmólogo Pedro Corsino Fernández Vila se centrará en cuatro grandes campos de la especialidad a fin de posibilitar la actualización de los profesionales en temas como los tratamientos quirúrgicos, visión artificial, utilización del láser, lentes multifocales etc.

- ¿Qué aspectos vinculados al glaucoma se abordarán en este monográfico?

-En glaucoma básicamente nos vamos a centrar en dos objetivos, estudiar los nuevos métodos diagnóstico, que son más fiables y precoces, y técnicas quirúrgicas. Ahora hay un cambio de paradigma y vamos a operaciones con incisiones muchos más pequeñas. Se verán qué posibilidades tienen técnicas que nos van a permitir abordar la cirugía del glaucoma con incisiones menores y un índice mucho menor de complicaciones.

- El segundo tema a analizar es la retina

-Es un tema que me parece clave: dos de las causas más importantes de prevalencia de ceguera son la retinopatía diabética y la degradación macular senil. Ésta es la causa más importante de ceguera a partir de los 65 años. En el caso de la diabetes la prevalencia es muy alta y como gracias a Dios la gente cada vez vive más años cada vez hay más prevalencia; antes no existían tratamientos y ahora existen alternativas que la han transformado de una enfermedad no tratable en una crónica, que requiere controles continuos. En cirugía se estudiarán las técnicas más modernas de cirugía de retina e incluso de manejo de complicaciones (en una conferencia muy importante del doctor Carlos Mateo de Barcelona).

- Se refirió en la presentación del curso a la visión artificial?

-Es otro tema que me parece muy relevante, cirugías para dar un poco de luz, un poco de visión, a personas absolutamente ciegas. Ya hay pruebas a 5 años sobre visión artificial para personas ciegas, no es un tema experimental, son personas tratadas con resultados a 5 años y veremos distintos modelos de tratamiento.

- La cuarta área de trabajo será la cirugía de catarata ¿qué avances hay en este campo?

-Los veremos en el curso, son tanto la cirugía de catarata como los nuevos modelos de lente, lentes que se adaptan prácticamente a todos los tipos de enfermedad previa del paciente, así como técnicas nuevas para tratamiento y una última parte que será cirugía refractiva, de la miopía, de la hipermetropía y presbicia: qué técnicas hay y para cuándo estarían indicadas.

- Ha insistido en que la oftalmología ha experimentado una revolución ¿qué nos espera para los próximos años?

-El gran cambio de paradigma es buscar técnicas más seguras, menos agresivas, no es tanto buscar un resultado espectacular sino más seguridad y que el índice de complicaciones sea mucho más baja. Se abrió hace un tiempo un gran área que sigue adaptándose y son las nuevas técnicas para cirugías refractivas, que antes no existían, como presbicia, y se busca poder llegar con nuevas técnicas como terapias génicas, uso de células madres y visión artificial con procesadores de vídeo, antenas, estímulo con electrodos de la retina etc para obtener visiones por el momento relativamente bajas pero en cualquier caso mucho mejores de las que existían antes de la cirugía. La revolución va a continuar y creo que una de las claves será la terapia génica, ya tenemos enfermedades oculares que tratamos incluso antes del nacimiento del niño y el futuro será, cada vez más, un futuro genético y ligado a los avances de la alta tecnología.