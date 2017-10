La Justicia descarta el fraude en la expropiación de una cantera en Curro y da carpetazo al caso

La Justicia ha dado carpetazo al proceso judicial abierto para aclarar si existió algún tipo de irregularidad en la expropiación de una cantera para las obras de construcción del macroenlace entre la autovía de O Salnés y la autopista en Curro. Lo hace después de que tanto la Fiscalía de Pontevedra como la Xunta de Galicia hayan decidido no presentar recurso ante el Supremo contra la sentencia del pasado mes de junio en la que la Audiencia Provincial absolvía tanto al perito de la Xunta que tasó estas instalaciones como al propietario de las mismas por un delito de estafa.

Una sentencia, en la que, sin embargo, sí se condenaba al dueño de la cantera, José Luis Abal Piñeiro, como autor de un delito de contra la Hacienda Pública a cuatro meses de prisión por no declarar inicialmente el dinero recibido por la expropiación, 1,2 millones de euros. Una situación que el empresario regularizó de inmediato tras conocer la investigación abierta por la Fiscalía. Lo hizo a través de una declaración complementaria con la que ingresó a las arcas públicas 379.571 euros que supuestamente dejó de abonar al fisco además de 86.000 euros en concepto de recargo e intereses. Aquella condena incluía también una pena de multa para la empresa Áridos de Curro y contra el acusado de 90.000 euros y 200.000 euros. Precisamente con el objetivo de intentar revocar esta condena y estas multas, la defensa de José Luis Abal recurrió en casación este fallo ante el Supremo.

No obstante, las fuentes consultadas entre la Fiscalía y la propia defensa no impiden que, a la espera de lo que determine el Supremo sobre la existencia o no de un delito fiscal, se dé ya por finalizado el debate en cuanto al proceso expropiatorio de la cantera. La renuncia del fiscal y la Xunta a la hora de interponer recurso provocan que el Supremo únicamente vaya a entrar en el análisis de si existió o no el delito fiscal, el único por el que se ha emitido una condena, por lo que las conclusiones de la Audiencia determinando que no existió ningún tipo de delito de estafa en el proceso de expropiación de la rotonda es ya firme.

Cabe señalar que la Fiscalía acusaba inicialmente al dueño de la instalación de haberse concertado con el perito Juan Melón Somoza, designado por la administración autonómica para tasar la cantera en un precio muy superior al real, basándose en otro informe pericial elaborado a instancias del juzgado según el cual la cantidad abonada podría hasta triplicar el valor real de las instalaciones. Solicitaba, al igual que la Xunta, cinco años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público en concurso de otro delito de estafa y pedía cinco años de prisión para cada uno.

Sin embargo, la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra consideró que "ninguna de las pruebas practicadas lleva a demostrar la presunta connivencia de los acusados ni que estos hubieran urdido un plan para lucrarse en perjuicio de la administración expropiante".

Es más, señalan que el único dato que apunta al respecto del posible concierto de los acusados es el relativo "a la existencia de una denuncia dirigida por correo electrónico a la Fiscalía General del Estado" por un tercero, que dio lugar a la incoación de diligencias por parte de la Fiscalía Provincial "en las que se ponía de manifiesto que el acusado era pariente del entonces presidente de la Diputación de Pontevedra, cuya intervención en este proceso, desde luego no figura y que por ello tendría una valoración desorbitada". Señala el fallo que el propio denunciante durante la vista oral hizo referencia a que la posibilidad de obtención de mayor beneficio por parte del acusado por ser familiar del presidente de la Diputación fue algo que dijo "de su cosecha propia, lo que nos lleva a concluir que se trata solo de meras conjeturas carentes de base fáctica alguna". De hecho, el fallo indica que ni siquiera quedó demostrado que "el informe de tasación realizado por el acusado" para valorar la cantera "sea siquiera incorrecto".