Santomé justifica la suspensión de la "Pinga Pinga" por la protección del césped

La Sociedad Deportiva Santomé impidió la celebración de la carrera popular "Pinga Pinga" en el interior del campo de fútbol para preservar el terreno de juego. En un comunicado firmado por la directiva de la sociedad, explica que ya en el año 2015, en una reunión con el club Pinarium, se acordó que se iba a permitir correr dentro en aquella ocasión, pero que sería el último año. El presidente de Pinarium les aseguró que "sería el último año" y que el siguiente buscarían una alternativa, explica la S.D. Santomé.

"Pasa todo el año 2016 y no tienen ninguna reunión con nosotros y cuando llega la fecha de la carrera, se dirigen al concejal de Deportes para pedir el campo para volver a correr dentro. A la Sociedad Deportiva Santomé no se dirigen para nada", se quejan. "El Santomé algo tendrá que decir en todo esto, ya que somos los que cuidamos las instalaciones todo el año y tenemos una concesión de la comunidad de montes de por 25 años, pero aun así les cedimos las instalaciones", recuerda la directiva.

Añaden que al finalizar la carrera de 2016 "al recordarles que era el último año que se corría dentro de las instalaciones, comenzaron a insultar y a amenazar al presidente del Santomé, llegando casi a agredirle, momento en que llegaron más directivos del Santomé y fueron calmando la situación". A partir de ese momento, la relación con ese club fue "inexistente", al "no saber comportarse como personas". Con respeto al campo, "los que se creen los dueños son ellos y el que mantiene las instalaciones todo el año es la Sociedad Deportiva Santomé", añade esta directiva.

"Durante el año 2017 no se dirigieron a la Sociedad Deportiva Santomé hasta hace diez días y por teléfono, habiéndonos enterado de que se pusieron en contacto meses antes con el Concello, Diputación, Comunidad de Montes, Festa da Sidra, etc., siendo nosotros los que tenemos la última palabra sobre la autorización de uso de la instalación. Ante todas estas faltas de respeto, insistimos en no ceder el campo para dicho evento".

El comunicado añade que "nosotros, la Sociedad Deportiva Santomé no consentiremos que se corra dentro del campo de fútbol, o sea, el césped, que tanto nos costó a todos, para que se estropee con vallas, metas, público que entra en el terreno de juego con calzado de calle, tacones, entrada de perros que ensucian, pipas, etc.". Aseguran que "hace 3 años se quemó una bomba de agua de la caldera por culpa de la carrera y ni disculpas nos pidieron".

Esta directiva propone que la carrera se celebre fuera del campo de fútbol, en la explanada, y si la carrera no se lleva a cabo no será por culpa de la Sociedad Deportiva Santomé".