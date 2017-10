Las fotos con los patos

¿Cómo demonios es posible que el relato documental sobre la construcción del estanque de los patos en Las Palmeras sitúe su inauguración en 1950 y luego aparezca en la exposición montada para su reinauguración una foto de Paco fechada en 1940? Ahí está el meollo de la cuestión por cuenta del Ministerio del Tiempo.

Esta muestra fotográfica constituye un claro ejemplo práctico de cómo una idea simpática enmarcada por una documentación pulcra, puede desgraciarse por completo con una ejecución -nunca mejor dicho- desastrosa, sin paliativo alguno.

Aunque la familia o la persona que aportó la foto del tal Paco, confundió su fecha al menos diez años (el pilón se inauguró el 4 de junio de 1950 y su construcción se inició nueve meses antes), el equipo responsable del montaje de la exposición tenía la obligación de vigilar que textos y fotos no entraran en una contradicción tan fragante. No obstante, ese no es el único reproche que sugiere la muestra. Hay otros muchos fallos, a saber:

Algunas fotos no merecían su exhibición por su ínfima calidad, y otras no tenían que estar porque se no corresponden con la leyenda del proyecto: solo imágenes de pontevedreses ante el estanque de los patos. ¿Qué pinta entonces un señor sentado en un banco?

Todavía más incomprensible resultan las fotos por duplicado o triplicado de las mismas personas. ¿A cuento de qué viene esa repetición? (También está dos veces la misma foto de Bibiano y Bea). Y una auténtica repanocha supone la dedicación de dos paneles completos a la familia Estévez G. Clavijo.... En qué quedamos: ¿era una foto por pontevedrés o era un álbum por familia?....

Esto último solo demuestra dos cosas: que la iniciativa tuvo poca aceptación y hubo que rellenar la exposición de cualquier manera; o que no se conservan tantas fotos de pontevedreses ante el estanque como se pensaba inicialmente. O también puede ocurrir que sí existen esas fotos, pero simplemente no se enviaron para su exhibición pública.

Sea como sea, el equipo responsable de la realización de esta muestra fotográfica no ha sabido que se traía entre manos y se ha llenado de gloria ante tamaña "desfeita".