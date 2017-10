Sumamos Pontevedra debuta con el pase de "In the same boat"

| El Teatro Principal fue escenario ayer de una de las primeras actividades de la recién creada asociación Sumamos Pontevedra. Sus integrantes se reunieron para asistir a la proyección del filme "In the same boat", un documental que expone que los avances tecnológicos podrían ser la clave para conseguir un mundo mejor y más justo, siempre que sepamos administrarlos, o nos enfrentaremos a un difícil futuro. Asistió al pase el director del filme, Rudy Gnutti.