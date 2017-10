mANUEL ABELLEIRA ARGIBAY "Tras la crisis ahora se está haciendo una arquitectura de más calidad"

La Unión Internacional de Arquitectos estableció el primer lunes de octubre como Día Mundial de la Arquitectura, coincidiendo con el Día Mundial del Hábitat, una jornada que los profesionales de Pontevedra y sus invitados festejaron con una visita a las salinas de Ulló, en Vilaboa. "Este año en particular el lema es Acción contra el cambio climático", explica Manuel Abelleira, presidente de la delegación de Pontevedra del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) y la jornada buscó ser "una reivindicación de la construcción sostenible".

- ¿En los últimos años se construyó mucho y mal?

-Llevamos muchos años con el tema de la crisis y la burbuja inmobiliaria, que efectivamente supuso que se construyese de una forma quizás desaforada, pero creo que en los últimos años se ha corregido y al contrario, se está haciendo una arquitectura de mayor calidad precisamente porque la crisis, de alguna manera, a los profesionales los ha centrado más.

- ¿En qué medida se ha reducido la carga laboral de los estudios?

-La crisis en nuestro sector ha tenido un impacto brutal, se estima que tenemos actualmente un 3% de la carga laboral que teníamos en 2007, es decir que estamos hablando de un 97% de reducción. De todas formas las crisis siempre dan otras oportunidades a los profesionales y creo que hay que tener esa lectura positiva ahora que estamos empezando a salir de ella; han sido unos años de reinvención, de mirarnos un poco a nosotros mismos y pensar dónde estamos y por eso decía que considero que tras la crisis ahora se está haciendo una arquitectura de más calidad y sobre todo una arquitectura menos precipitada.

- ¿Cómo es actualmente el perfil del profesional que ejerce en la demarcación que encabeza?

-En nuestra demarcación, que es la zona norte de la provincia, casi todos son pequeños estudios, no existe la figura del estudio especializado como puede haber en grandes ciudades centrado en la arquitectura hospitalaria o museística, no, aquí somos estudios pequeños con uno o dos arquitectos y un delineante y realizamos diversas obras, viviendas unifamiliares, reformas etc.

- ¿Se recupera el sector?

-Los indicadores macroeconómicos dicen que si, lo que pasa es que se percibe más en las grandes ciudades y en Levante; a Galicia parece que todo llega un poco más tarde y de momento aquí tampoco se está notando una gran recuperación, hay síntomas de que si se está recuperando pero yo, y le puedo hablar a nivel personal, tampoco noto un gran repunte.

- Desde 2011 encabeza la delegación del COAG en Pontevedra ¿qué balance hace de esta presidencia?

-Han sido unos años muy duros, los más difíciles de la profesión que hemos vivido en mucho, así que el balance es positivo pero a la vez agridulce, han sido años muy difíciles, sin exagerar seguramente de los más difíciles del último medio siglo, así que el balance no es todo lo bueno que nos hubiese gustado.