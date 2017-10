"Inquietud" por los sucesos de Cataluña y la "difícil" labor de los agentes desplazados

"Proteger y respetar el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, así como la dignidad y la integridad de todas las personas contribuyendo al bienestar y la cohesión social de la nación, guardando la Constitución como norma fundamental del Estado". Con este pasaje del código ético de la Policía Nacional, que tenían sin duda como trasfondo los sucesos del pasado domingo en Cataluña, iniciaba ayer su discurso el comisario provincial Manuel Bouzas en el día de los Ángeles Custodios. No hubo referencias directas, pero sí que en determinados momentos las cargas policiales y la situación vivida el pasado domingo planearon por el salón de Afundación en el que se celebraba el acto.

El comisario sí se refirió expresamente a lo sucedido cuando, en una comparecencia previa ante los medios, quiso dedicar la jornada de ayer al recuerdo no solo de los policías que ya no están, sino a todos los compañeros de la Policía Nacional en Pontevedra desplazados en estos momentos "fuera de Galicia", en clara alusión a la movilización de miles de agentes para intentar frenar el referéndum catalán. Tras aclarar que ayer desconocía la fecha en la que estos policías podrán regresar a sus casas, reconoció que siguió "con cierta inquietud" los sucesos del pasado domingo dado que "no dejan de ser policías que están a nuestro lado todos los días y quieras que no piensas en sus familias y piensas en que es una situación que es difícil, y lo digo públicamente" dado que "no es fácil el dar ese binomio de seguridad de unos y libertades de otros", aunque en cualquier caso cree que "con un buen hacer seguro que lo sacamos adelante todos".

Ya en su discurso, y sin citar directamente a Cataluña, insistió en que este binomio entre "seguridad y libertades" tiene en ocasiones "muy difícil equilibrio" pero que, en todo caso, ha de resolverse siempre dentro del "más estricto principio de legalidad".

Ausencia de Lores por agenda

No pasó desapercibida tampoco en el acto de ayer la ausencia del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. El político del BNG siempre suele participar puntualmente de esta cita y su no presencia en la mañana de ayer, después de que fuese confirmada la asistencia a la propia comisaría, alimentó algún que otro comentario sobre la posible relación entre su no participación en el acto y las cargas policiales de ayer en Cataluña, dado que el regidor ya ha manifestado en múltiples ocasiones su apoyo al derecho a decidir por parte del pueblo catalán. Rumores infundados. Al menos así lo indicaron desde el Concello, quienes insistieron en que la ausencia del alcalde estaba motivada por cuestiones de agenda y no tenía nada que ver con ningún tipo de protesta por lo sucedido en Cataluña, lo que no impidió al regidor condenar enérgicamente la respuesta del Estado ante el referéndum catalán.

Colaboración ciudadana

Más allá de Cataluña, el acto sirvió también para que el comisario recordase que la seguridad es una cuestión que atañe a todos los ciudadanos por lo que recordó algunos de los consejos que lanza periódicamente la Comisaría Provincial y que sirven para no poner "tan fácil" la labor a los delincuentes. Previno sobre la posibilidad de timos o los "hurtos mágicos" que se producen con el cambio de un billete en la calle y previno a los ciudadanos de tomar con desconocidos "confianzas innecesarias" que facilitan este tipo de pequeños delitos.

Esta cooperación ciudadana fue parte fundamental para lograr un descenso del 3% de los hurtos el pasado año.

También lanzó un mensaje a la hostelería para que no dejen de tomar medidas que impiden los robos en establecimientos y aconsejó a todo ciudadano realizar fotografías de aquellos objetos de valor que puedan tener en sus domicilios. Pueden servir para identificarlas más fácilmente en caso de robo, dado que se incluyen en un catálogo que se puede consultar a nivel nacional y en las que pueden ser reconocidas más fácilmente.

De hecho, puso como ejemplo un episodio que se produjo recientemente en la provincia, cuando se logró identificar en Málaga unas joyas que habían sido robadas en Vilagarcía tiempo antes.

La Policía Nacional también quiso tener un cariño con aquellos ciudadanos que se destacaron en su colaboración con el cuerpo y la seguridad colectiva más allá de lo que exige su condición de ciudadano. Es el caso de Manuel Antonio Fernández que evitó un agresión machista a una mujer en plena calle incluso resultando herido, o Christian José Sotelo quien atrapó a un hombre que huía con una caja registradora de un local comercial y lo retuvo hasta la llegada de los agentes de la Comisaría.