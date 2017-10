Guillermo Cabadas, primer cofrade de honor de O Pelete, centenario

| Familiares y vecinos de Guillermo Cabadas Cabano celebraron su 100 cumpleaños en una comida de confraternidad celebrada en la Casa do Pobo do Pelete al que asistió el alcalde de A Lama, Jorge Canda, que hizo entrega a este centenario de una placa conmemorativa de su cumpleaños y un lienzo con la fotografía del homenaje que le dedicaron en 2014 al ser nombrado primer cofrade de honor de la Festa do Viño do Pelete. El acto concluyó con la lectura, muy emotiva, de un escrito realizado en nombre de toda la familia por una nieta de Guillermo Cabadas.