La sede del BNG de Moraña y el coche de una militante, objeto de actos vandálicos

El BNG de Moraña denuncia que su sede local y el coche particular de una militante fueron objeto de actos vandálicos sufridos durante el fin de semana. Explica que unos desconocidos atacaron en la madrugada del sábado sus oficinas en la calle Cinco de Santa Lucía, donde destrozaron la cerradura y dejaron la puerta inutilizable.

La agrupación vincula este ataque a otro perpetrado la misma noche en el vehículo particular de una militante, que apareció con las cuatro ruedas pinchadas. El BNG sostiene que estos actos, que serán denunciados ante la Guardia Civil, "tienen una intencionalidad clara: amedrentarnos y asustarnos para que no continuemos realizando nuestro trabajo diario en nuestro municipio". El responsable local del BNG, Rubén Fernández, afirma al respecto que "si los individuos que realizaron estos gravísimos actos de intolerancia y odio pretendían amedrentarnos pierden energía y tiempo. Es más, queremos recordarle alto y claro que este tipo de acciones vandálicas e intolerables solo nos reafirman en nuestros principios".