El comisario destaca el descenso de la criminalidad en Pontevedra en una celebración de los Ángeles Custodios

La Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Pontevedra celebró esta mañana la festividad de los Ángeles Custodios, patronos del cuerpo, en un acto en el que el máximo responsable de la Policía en la provincia destacó el descenso de la criminalidad en los últimos años,unas cifras que se están viendo refrendadas en lo que va de año con un descenso de la criminalidad del 1%, al que hay que sumar también el 3,5% del pasado ejercicio. Por lo tanto, fecilitó a todos los efectivos bajo su mando por la labor desarrollada.

El comisario subrayó especialmente el esfuerzo para rebajar los índices de criminalidad en delitos que generan especial alarma social como los robos en viviendas, en donde en la ciudad de Pontevedra se registró uno de los mayores descensos a nivel estatal, así como en lo que respeta a robos en locales comerciales y de hostelería, con la detención en la primera mitad del añó de un grupo criminal muy activo. "Actualmente están en prisión y desde entonces el número de robos en estos establecimientos ha caído casi que un 100%" señaló Manuel Bouzas.

El comisario provincial también tuvo un recuerdo para los agentes que están desplazados en Cataluña y reconoce que siguió los acontecimientos de ayer con "cierta inquietud" dado que "no dejan de ser policías que están a nuestro lado todos los días y quieras que no piensas en sus familias y piensas en que es una situación que es difícil, y lo digo públicamente" dado que "no es fácil el dar ese binomio de seguridad de unos y libertades de otros", aunque en cualquier caso cree que "con un buen hacer seguro que lo sacamos adelante todos".