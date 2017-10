"A voz secreta das pedras", o último paseo literario

| "A voz secreta das pedras" foi o último paseo literario organizado polo Concello e a Asociación de escritores en lingua galega (AELG). Estivo onte a cargo de Xesús Constenla, partindo do cruceiro de Santa María. As pedras de Pontevedra teñen unha voz segreda.O paseo escomenzou no cruceiro de Santa María para falar do que pode contar a contraportada da igrexa. Dende alí baixaron ata a praciña que esta diante do Teatro Principal, para logo pasar ao lugar onde estaba o obradoiro de Gráficas Torres de Sabino Torres. Diante do Liceo deron paso a Celso Emilio (e, por suposto, a Moraima) e baixaron ata a praza de Méndez Núñez para achegarse a Valle Inclán e a Frei Martin Sarmiento.