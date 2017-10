Socios del Mercantil conforman una lista para dirigir la entidad y "abrirla a la juventud"

Alejandro Padín liderará una candidatura que pretende que la "Sociedad Mercantil vuelva a ser del socio". Una alternativa a la candidatura de Ernesto Filgueira que huye de los presidencialismos y busca abrir la entidad a la juventud, según expusieron ayer al presentarla sus numerosos integrantes en las instalaciones de la propia entidad en la plaza de Curros Enríquez.

Padín, respaldado por el que será su equipo en caso de vencer en los comicios que se celebran el próximo 17 de octubre, expuso las líneas fundamentales que inspiran su candidatura.

Recuperar el orgullo de pertenecer al Mercantil y "los tiempos de gloria que vivió antaño" es el objetivo que persigue, en vista de un mandato que en los últimos años ha conducido a deficiencias en la gestión administrativa y el deterioro de las instalaciones.

En cualquier caso, los miembros de esta candidatura insistieron en subrayar el espíritu integrador que los impulsa y aseguraron que esta "no se dirige contra nadie". El socio, especialmente el de mayor antigüedad, es a su juicio el que debe ser protagonista en la dirección de la sociedad y así está en sus planes.

El equipo de Padín reconoció su preocupación por el "deterioro progresivo que se orienta hacia la posible extinción de la entidad", razón por la que considera necesario un cambio de rumbo.

"La sociedad tiene un potencial enorme y hay muchas demandas de los socios sin cubrir", aseveró Padín, quien apuntó que hay algunos puntos fuertes de las actuales instalaciones que se pueden explotar de forma más beneficiosa para los socios. El tenis, gracias a las múltiples pistas de las que dispone la entidad en Mourente, es unos de ellos; junto a la piscina a la que, dijo Padín, hay que "darle una vuelta" para lograr que el Mercantil sea disfrutable durante todo el año y no solo en época estival.

El estado de las cuentas

Los nuevos candidatos, no obstante, advirtieron de la necesidad de conocer el estado actual de las cuentas de la sociedad, a las que no se les ha permitido el acceso. Sospechan dificultades por el "declive" de la entidad y la paulatina caída del número socios, pero apuntaron que no podrán conocer la situación real hasta acceder a la dirección poder realizar una auditoria.

Ese balance será el que, reconocieron en la presentación de ayer, marque lo que podrán hacer desde la dirección de la sociedad. En cualquier caso, sus ansias de renovación pasan por una adaptación a los nuevos tiempos.

Alejandro Padín es sanitario del Servizo Galego de Saúde. Encabeza la candidatura "por respeto y cariño a la entidad". Para alcanzar la presidencia del Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra deberá derrotar a Ernesto Filgueira.

Filgueira accedió a la presidencia tras la dimisión del anterior responsable, Roberto Vega. Vega ocupó este cargo durante seis años y medio, hasta su renuncia en abril, cuando se marchó por considerar que era preciso incorporar nuevas ideas a la dirección de la sociedad. Desde entonces la entidad ha estado en manos de su vicepresidente, Ernesto Filgueira, quien entonces anunció que prefería "hacer borrón y cuenta nueva" para afrontar el proceso de renovación del Mercantil. Los socios están llamados a votar el día 17 de octubre.

El Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra fue fundado el 17 de noviembre de 1928 por un grupo de comerciantes e industriales pontevedreses. Desde entonces la asociación ha pasado por algunos momentos de dificultad económica. En 1989 su junta directiva acordó la venta del edificio de Andrés Muruáis y trasladó la sede a la calle Naranjo hasta la adquisición de un nuevo local en la calle Castelao y el paso posterior a las actuales oficinas de Curros Enríquez.