Ponte Caldelas se queja ante Transparencia de las subvenciones de Medio Rural

El Concello de Ponte Caldelas acudirá al Comisionado de Transparencia, que preside la valedora do Pobo, para quejarse de la adjudicación de convenios "a dedo" de las distintas consellerías de la Xunta entre los municipios gobernados por el PP. El alcalde, Andrés Díaz, centrará la queja en las últimas actuaciones de la Consellería do Medio Rural "entregando motobombas forestales a dedo? y ahora también vehículos desbrozadores, después de haber firmado subvenciones directas para la mejora de caminos municipales, todo ello sin publicidad". En la queja se relata que algunos de estos convenios solo están accesibles en el portal del "Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones", del Gobierno de España, pero no aparecen ni en el Portal de Transparencia de la Consellería, ni en el Registro de Convenios de Galicia.

La queja de Ponte Caldelas indica que "la Ley de Subvenciones especifica claramente que todas las ayudas públicas deben convocarse con procedimiento de concurrencia competitiva y solo excepcionalmente y por razones de interés público, social, económico o humanitario pueden entregarse nominalmente".