Marín acoge el Simposio Europeo sobre Aplicaciones en Acústica Submarina

Marín acogerá desde el próximo 3 de octubre el Simposio Europeo sobre Aplicaciones en Acústica Submarina Se celebrará en el Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar (ENM).

Este simposio es una actividad satélite del congreso Tecniacústica, evento que engloba el 48 Congreso Español de Acústica y el Encuentro Ibérico de Acústica, organizado por las Sociedades Española y Portuguesa de Acústica (SEA-SPA) y que tendrá lugar en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña -EUATAC- los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017.

La European Acoustics Association (EAA) y la International Commission for Acoustics (ICA) patrocinan de forma institucional este simposio. Tratará temas como Problemas inversos en acústica oceanográfica, Tomografía acústica submarina, Métodos para la reconstrucción del fondo marino, Observatorios acústicos submarinos: activos y pasivos, Cálculo del campo sonoro en hidroacústica, Prestaciones de los SONAR, Identificación de fuentes y dispersores sumergidos, o Ruido ambiental submarino.

El simposio contará con tres ponencias magistrales: "Methods for sea-bed reconstruction" por Michael Taroudakis, "Identification and localization of targets/sounds sources in water" por Víctor Espinosa y una tercera conferencia inaugural impartida por personal de la Armada.

Entre lo destacado del simposio se encuentra la presencia de Antonio Pérez-López, presidente de la Sociedad Española de Acústica (SEA) y quizás la persona que será considerada como la más representativa en la historia de la Acústica Europea, según indica la organización.

La asistencia y ponencia plenaria de Michael Taroudakis, presidente de la International Commission for Acoustics (ICA), profesor de la Universidad de Creta (uno de los investigadores más reconocidos en la temática de acústica submarina). En 2001 la Sociedad Acústica de América le nombró miembro por su contribución al "modelo de inversión y propagación geoacústica". Además de la participación de los profesores Víctor Espinosa (director del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras, Gandía). Entre otros aspectos, participó como investigador invitado en la expedición ártica del Nansen Enviromental and Remote Sensing Center para la tomografía acústica del estrecho de Fram, como parte del proyecto Damocles ("Desarrollo de las capacidades de observación y modelación del Ártico con vistas a estudios ambientales a largo plazo"), o el Centro Tecnológico del Mar (CETMAR), que abordarán la Integración de hidrófonos en la red de observación océano-meteorológica del Observatorio RAIA.