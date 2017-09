El PP denuncia que la ausencia de PXOM espanta proyectos empresariales en Poio

El PP de Poio reveló ayer que en los últimos años varias empresas se interesaron para instalar establecimientos y zonas comerciales en Poio y desistieron cuando los técnicos municipales les informaron de que el actual PXOM no lo permite y ante "la incapacidad" del Bipartito de modificar el Plan de Ordenación o aprobar un nuevo.

Según la portavoz de los populares en materia de urbanismo, distintas iniciativas empresariales pidieron información para instalarse en terrenos colindantes con la PO-308 en la zona de la Seca y en San Salvador, cerca de la estación de servicio de Albar, pero fueron informados por los propios trabajadores del ayuntamiento de que la ordenación urbanística vigente no tenía cabida para su actividad. Para Cochón, también debió pesar en el ánimo de los empresarios comprobar que "el gobierno es incapaz de modificar el PXOM para permitir que Poio progrese y casi 10 años después, después de pagar más de 300.000 euros y una dedicación exclusiva, el proyecto de PXOM sigue en un cajón". Según Cochón, se están perdiendo oportunidades de implantar empresas en el ayuntamiento que generarían puestos de trabajo sostenibles y dinamizarían la economía municipal.

La popular recordó que después de más de dos años de mandato, y a pesar de que hay un concejal con dedicación exclusiva "todo sigue igual y lo PXOM aun no pasó por la comisión de urbanismo", por lo que advirtió que "llegar la 2019 sin PGOM será otro fracaso más del bipartito".

"No criticamos que haya un concejal que perciba una dedicación completa para urbanismo, pero entonces que no pongan excusas o disculpas cuando no son capaces de sacar adelante el PXOM", explicó Cochón: "Cuando dicen que estos trabajos para modificar son complejos y exigen tiempo, ¿no es eso por lo que tienen la dedicación exclusiva? ¿Cuanto tiempo más necesitan?", se preguntó la popular.

Cochón recordó que, además de la dedicación exclusiva, el ayuntamiento lleva gastados más de 300.000 euros en la última década en un documento que, según todas las fuentes "es una monumental chapuza", que provocó conflictos con la propia empresa redactora, y que el ayuntamiento no quiere mostrar: "La gestión urbanística del bipartito es un pozo sin fondo que evita que se instalen empresas, impide el progreso de Poio, y es incapaz de sacar adelante el documento más importante para el futuro del ayuntamiento".