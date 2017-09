Los policías pontevedreses denuncian el "hostigamiento" sufrido en Cataluña

Miembros de los cuatro grandes sindicatos de la Policía Nacional se concentraron ayer a las puertas de la Comisaría de Pontevedra en protesta contra el "hostigamiento" y "presión" que sufren sus compañeros en Cataluña. Denuncian el acoso mediático y de una "parte minoritaria" de la ciudadanía, aunque confían en que el 1 de octubre, fecha fijada para la consulta sobre la independencia suspendida por el Constitucional, se desarrolle con "absoluta normalidad" para no tener que salir en los medios en "imágenes fuera de lugar".

Alrededor de medio centenar de agentes, acompañados de algunos ciudadanos y mostrando banderas españolas, quisieron manifestar unidad y solidaridad con sus compañeros destinados o desplazados a Cataluña por los actuales acontecimientos.

"No es fácil trabajar allí", tanto para los que ya están como para los que han llegado por el dispositivo especial de cara al próximo domingo, expresó Víctor Vasco, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Vigo. "Se han visto coches de la Guardia Civil llenos de pegatinas, rotos, incluso se han llevado objetos del interior", afirmó el portavoz del SUP aludiendo a las informaciones aparecidas en diferentes medios en los últimos días.

Representantes de la Confederación Española de Policía, la Unión Federal de Policía y el Sindicato Profesional de Policía también apoyaron la manifestación de ayer, celebrada pocas horas después de que incluso el propio conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, advirtiera de que la Policía Nacional y la Guardia Civil "vienen a Cataluña a alterar el orden".

Más de cien policías de la provincia de Pontevedra y por encima de los 200 de toda Galicia se encuentran actualmente en Cataluña como refuerzo, en previsión de lo que pueda suceder el 1 de octubre.

A lo largo del día de hoy se sucederán actos similares a este de ayer en diferentes puntos del estado. En Vigo los agentes protagonizarán una concentración como la de ayer en la capital provincial a las 12 horas porque, dice Vasco, "los compañeros están recibiendo presión mediática y por parte de cierto sector, al parecer minoritario, de la ciudadanía y consideramos que es necesario el apoyo y la unidad de todos para que se sientan arropados."

El SUP, la CEP y el SPP son los tres sindicatos con mayor representación dentro del Consejo de la Policía. De los sindicatos con asiento en este órgano solo faltó ayer la Alternativa Sindical de la Policía (ASP), que logró representación por vez primera tras los comicios celebrados en el mes de junio del año 2015.