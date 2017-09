El desfase de Pasarón y el "procés" calientan el pleno

El pleno municipal de ayer era extraordinario, con el fin básico de aprobar la Conta Xeral en plazo, por lo que no se admitían mociones urgentes. Esa norma provocó uno de los episodios "calientes" de la sesión cuando el portavoz del PP, Jacobo Moreira, se empeñó en entablar un debate con el alcalde, Miguel Fernández Lores al hilo del "procés" el polémico referéndum catalán del 1-O que apoya el BNG y rechaza de plano el PP.

Moreira quiso llevar una iniciativa por la vía de urgencia para echar en cara del alcalde su firma a favor de esa consulta declarada ilegal. Pero sus intentos cayeron en saco roto y no solo por la negativa del BNG. Marea y PSOE tampoco estaban por la labor de admitir una moción urgente en el pleno cuando días antes se había acordado que no se aceptarían iniciativas de ese tipo. Eso sí, todos dijeron que no tendrían inconveniente en debatir el asunto, pero finalmente quedó sobre la mesa.

Moreira aún hizo un segundo intento en el apartado de ruegos y preguntas al interrogar a Lores acerca de la última declaración de la FEMP contra el "acoso" a los alcaldes que no amparan el referéndum. Lores se limitó a reiterar su "defensa del derecho a decidir de todos los pueblos" y zanjó la controversia.

"Incapacidad" y "pasteleos"

Mucho más agrio, con referencias personales, fue una discusión que se entabló a raíz de la petición del PSOE sobre e uso de la piscina de Rías do Sur. En un momento del debate, el alcalde reprochó al concejal socialista Agustín Fernández, responsable de Deportes en el mandato pasado, que "se le dio (en aquella época) manos libres para negociar lo que quisiera, pero usted fue incapaz de negociar nada, por lo que mejor es estar callado". Entre esos asuntos se citaron las Piscinas de Campolongo y Pasarón. En el primer caso, Fernández asumió su parte de responsabilidad, pero con el campo de fútbol estalló. No en vano, es uno de sus históricos "caballos de batalla" por el desfase presupuestario de la obra. "En Pasarón no asumo nada, ni mi partido tampoco porque el BNG es el responsable del escándalo de Pasarón y la obra pasó de 7 a 18 millones por sus pasteleos, no los míos".