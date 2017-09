Rodríguez pide que se publiciten en la página web municipal los contratos menores

La edil no adscrita, Vanessa Rodríguez Búa, presentó en la sesión plenaria celebrada el pasado lunes una moción en la que solicitó que toda contratación considerada como menor por la normativa general aplicable sea accesible para todas las empresas.

La propuesta de Rodríguez Búa especifica que las contrataciones superiores a 10.000 euros en el caso de contratos de obras y a 3.000 euros para el resto de los contratos, vayan precedidas de un anuncio previo en la web del Concello, que especifique el objeto del contrato, y que otorgue un plazo de 5 días para que cualquier persona física o jurídica pueda presentar su oferta si así lo desea.

Según explica la edil no adscrita, con esta medida no se pretende exigir para los contratos menores la rigurosidad del procedimiento previsto por la ley para los contratos mayores, sino simplemente prever un trámite sencillo que garantice los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.

En el texto de la moción, Rodríguez Búa explica que los contratos menores, denominados así por su cuantía más reducida, se tramitan a través de un expediente que solo requiere la aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente. No podrán tener una duración superior a un año, ni exceder determinadas cuantías, concretamente de 50.000 euros para obras y de 18.000 para el resto de contratos. Pueden ser adjudicados directamente a cualquier empresario que reúna capacidad de obrar y la habilitación profesional requerida.

A su juicio la ausencia de trámite legal que se prevé para el caso de los contratos menores dificulta la garantía para los ciudadanos.