El acusado de plantar fuego al piso de su pareja en Vigo tiene "mermadas" sus facultades

La declaración de los peritos psiquiatras que examinaron al vigués acusado de plantar fuego en el piso de su expareja en plena Travesía de Vigo fue clave en el juicio que se celebró ayer y que sentó en le banquillo a este vecino de la ciudad olívica de origen danés, David G. M. Estos expertos aseguraron que el acusado presenta una "importante merma de sus capacidades volitivas y cognitivas", un "deterioro importante" de sus facultades mentales debido a un transporte límite de la personalidad agravado en su caso por el "consumo constante" de sustancias tóxicas como drogas y alcohol.

La rotundidad de los peritos, que no eran tan explícitos en su informe sobre el deterioro del estado de salud mental de David y que llevó a la fiscal a considerar inicialmente como esta afectación de sus facultades mentales como "leve", fue una de las cuestiones que llevó precisamente a la representante del Ministerio Público a modificar sustancialmente el contenido de su escrito de acusación para reducir la elevada pena de 14 años de prisión que solicitaba inicialmente por un delito de incendio con riesgo para la vida de las personas, por una petición de cuatro años y diez meses de prisión por un delito de incendio de menor entidad, al aplicarle una eximente incompleta de alteración psíquica. La fiscal mantuvo su petición de 12 meses de prisión por quebrantamiento, dado que a pesar de que era consciente de que tenía una orden de alejamiento respecto a su pareja, había decidido volver a convivir con ella; y de cinco meses por un delito de coacciones. Además, solicita que se le impongan cinco años de libertad vigilada y que se someta a tratamiento psiquiátrico.

Según declararon las psiquiatras en el juicio, tras el informe inicial, una mayor valoración del acusado les permitió detectar este notable deterioro de sus facultades mentales lo que le hacer "muy vulnerable al entorno" y que también provoca que su capacidad "para poder controlar sus impulsos se vea afectada". También tiene dificultad para valorar las consecuencias de sus actos. Esta situación la confirmó la psicóloga del centro penitenciario de A Lama (aunque el acusado se encuentra actualmente en Teixeiro) quien señaló que la clínica que padece el acusado David "es bastante incapacitante".

Durante la vista oral celebrada ayer en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra prestó declaración el acusado sobre lo ocurrido, quien reconoció que fue él quien inició las llamas aunque matizó la versión respecto a la que sostenía inicialmente el fiscal.

El acusado explicó que esa madrugada del 8 de julio de 2014 ambos habían estado consumiendo drogas y que en un momento dado él decidió quemar en la bañera del aseo la ropa de una inquilina a la que su pareja tenía realquilada una habitación en el piso en el que ambos vivían. Dice que tomó esta decisión porque les debía una mensualidad de este alquiler. Negó que, como sostiene la Fiscalía, a lo que prendió fuego realmente fue a la ropa de su pareja mientras la insultaba y le decía que ahora ya no podía salir de casa porque no tenía con qué vestirse. Ni la entonces pareja del acusado, ni esta supuesta inquilina de una de las habitaciones comparecieron, esta última al no poder haber sido identificada. Con todo, la fiscal contó con la declaración de una vecina quien dijo que escuchó con claridad e identificó las voces del acusado y de su expareja, como él la insultaba y le decía que le iba a quemar la ropa. Algo que la propia víctima también declaró a la Policía.

David G. M. también negó que dejase la ropa ardiendo en la bañera del aseo y se fuese de casa dejando a su expareja dentro, sino que la dejó a ella vigilando que no se desmadrase para ir a comprar droga y que, cuando regresó, los vecinos ya habían sido evacuados del edificio. El acusado asegura que fue él quien apagó las llamas cuando volvió a subir al edificio, pero los bomberos confirmaron que fueron ellos los que extinguieron el fuego que finalmente afectaron tan solo al baño, causando daños el humo en otras estancias de la vivienda de este octavo piso.

Disputas continuas

En el juicio no declaró la pareja del acusado pero sí lo hizo su madre, quien explicó que ambos "se enamoraron en un psiquiátrico" y que su hija era víctima de malos tratos por parte del acusado. Explicó que "ella me ocultaba" los supuestos episodios de maltrato asegurando que los golpes que presentaba "se los hacía contra una mesa o así" pero que "sí tiraba de ella al final me reconocía que era él". También explicó que su hija sufrió quemaduras como consecuencia de aquel incendio. Los vecinos también indicaron que las disputas entre ambos eran continuas.