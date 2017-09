El referéndum catalán y la bajada de impuestos

Si la modificación del reglamento de vertidos cuenta, en principio, con el apoyo de todos los grupos municipales, la sesión plenaria del jueves debatirá otros asuntos de más controversia. El PP acude con una propuesta para que se rebajen impuestos que cuenta con el apoyo al menos de Ciudadanos. La intención del grupo que encabeza Jacobo Moreira era también llevar al pleno el asunto del referéndum catalán mediante una "declaración institucional para desautorizar y reprobar" al alcalde por firmar el manifiesto de apoyo de los regidores del BNG a los alcaldes catalanes que reclaman la celebración de ese "referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional".

En principio BNG y Marea se oponen a esa "declaración institucional" y no irá al pleno pero todo apunta a que el PP sí pondrá el debate sobre la mesa. El alcalde, Miguel Fernández Lores, reiteró ayer una vez más que no retirará su firma de la citada carta. "Todos conocemos la posición que tiene cada uno. Yo soy alcalde, pero también nacionalista y defiendo el derecho a decidir de todos los pueblos porque me parece lo más democrático. El PP está en el cuaternario político y considera que no podemos siquiera opinar", reprochó.

Por su parte, Moreira considera "inadmisible" el apoyo de Lores a "la celebración de actos constitutivos de delito" e incluso cree que "sitúa a Pontevedra fuera de la ley".

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE y anterior concejal de Deportes, Agustín Fernández, presentará en el pleno una solicitud para que el Concello firme un nuevo convenio con la fundación Rías do Sur con el fin de facilitar el uso público de las instalaciones deportivas de Pontemuiños. El edil recuerda que el convenio anterior venció en marzo pasado pero no se renovó, una situación que el PSOE atribuye al hecho de que "el alcalde se enfadó con los responsable de la fundación".