Los funcionarios denuncian ante Trabajo la situación del edificio judicial

Trabajadores de los juzgados de Marín, a través del sindicato Alternativas na Xustiza-CUT, denunciaron ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social las carencias del edificio judicial de esta villa que "incumple la normativa vigente" en materia de seguridad laboral.

En su denuncia explican que el edificio sufre carencias muy importantes e incumple gravemente la normativa, -afirman- como que los archivos judiciales disponen de un espacio muy reducido para la acumulación de expedientes, en estancias sin ventilación apenas, con el que trabajar en él supone un riesgo para los funcionarios "por un ambiente que ahoga e impide una respiración normal" y además "corren el riesgo de sufrir un accidente por la cantidad de cajas y otros objetos que impiden el tránsito por ese mínimo espacio".

El juzgado 2 agotó el espacio físico en el que acumular expedientes, "viéndose en el deber de llenar de procedimientos todo lugar físico que hallan, impidiendo la libre deambulación de los trabajadores y de los usuarios de los juzgados, con el consecuente riesgo en caso de incendio y tener que abandonar el edificio por una súbita urgencia", añade. Esta falta de espacio es todavía peor en el Registro Civil, indican, donde se sufre "un olor insoportable", con "libros antiguos llenos de polvo y humedad".

Sin espacio

El edificio carece de una instalación de aire acondicionado, las ventanas no cierran completamente, los extintores son muy escasos, y el espacio por cada trabajador no cumple con los requisitos mínimos legales, entre otras carencias denunciadas. "Todos los trabajadores están expuestos a golpes constantes con aristas vivas de mobiliario y otros elementos, al no existir el mínimo espacio legal entre puestos de trabajo y zonas de paso. Algunos funcionarios manifiestan que sufren constantes moratones en las extremidades inferiores debido a estos golpes continuos", explican.

Solicitan la intervención de la Inspección de Trabajo, "para que se comprueben los hechos expuestos" y se inste a la Dirección Xeral de Xustiza a solucionar "tantos y tan graves incumplimientos" de la normativa.