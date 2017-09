Si hay un afectado por la falta de seguridad en la PO-308, ese el colectivo vecinal, las personas que día tras días hacen uso de esta vía tanto peatones como los que utilizan sus vehículos. El presidente de la Asociación de Vecinos A Laxe de Raxó, Cándido Dasilva, mostró ayer su preocupación por este nuevo atropello producido en la parroquia. "Cada vez hay más accidentes, yo no sé cómo en esta carretera puede haber tantas muertes", apunta.

"Nosotros hace más de 10 años que pusimos carteles pidiendo las aceras y no nos hicieron ni caso, cada día estamos peor. Nadie hace nada, ni Ayuntamiento ni Xunta. La gente está indignada totalmente porque esta es una zona donde los peatones caminan bastante por esta calzada, sobre todo en verano, y no hay forma de circular", sostiene el portavoz de la plataforma vecinal de Raxó.

Para los vecinos de Raxó la solución pasa por las aceras. "Tienen que hacer un proyecto como dios manda y hacer aceras como hay en todas partes, en Sanxenxo las han hecho, por ejemplo. Yo creo que si hubiera aceras el accidente del viernes no hubiera sido tan grave, porque el coche si pega contra el bordillo aun podría salir rebotado, pero al no haber aceras el impacto es directamente sobre el peatón.", dice Dasilva, quien además recalca como medidas necesarias a tomar la prohibición de adelantar en algunos de los puntos del trazado en los que no hay visibilidad suficiente como para hacerlo con seguridad, citando el caso de la zona a la altura de la playa de O Laño.

En ese sentido y ante el inmovilismo político frente a un problema que es real en Poio, Dasilva asegura que "ya estamos cansados, ha llegado un momento en el que ya ni mandamos comunicados ni nada porque estamos aburridos de pedir y que no nos hagan caso".

En cuanto al proyecto que quieren hacer de la senda entre Covelo y Raxó, Dasilva afirmó que "nosotros hicimos cuatro alegaciones pero se podrían haber hecho 400 porque no consultan con nadie y los que estamos aquí todos los días somos los que sabemos los problemas que hay".