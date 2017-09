"El horario de tarde podría atraer al público joven"

"La idea de la restauración está muy bien, pero no creo que a nosotros nos beneficie", cree Loli Torres, vendedora de flores en el Mercado. Destaca que los sábados por la mañana, "cuando mucha gente no trabaja", sí que hay más afluencia de público joven. En este sentido, considera que la ampliación de horario a las tardes podría lograr fidelizar a este tipo de compradores, que entre semana y por la mañana no pueden acudir a la Plaza.