Cotobade desbroza fincas para a prevención de lumes

O Concello de Cerdedo-Cotobade vén de actuar de oficio na limpeza e desbroce de varias fincas do municipio como medida de prevención de lumes forestais tras completar os correspondentes expedientes administrativos.

A actuación, que vén de rematarse e que afectou a menos dunha decena de fincas, non se puido acometer ata a data por cuestións burocráticas, pero considérase atinada malia que xa pasou o groso do verán xa que os meses de setembro e outubro seguen a contar con risco de incendios e ademais serve para sentar o precedente do que será a actuación municipal dos vindeiros anos.

Cómpre lembrar que, tras a vaga de lumes do pasado verán, o Concello activou a pasada primavera un plan de reforzo nas accións de prevención, dispoñendo de máis medios humanos e materiais por parte da Xunta e do exército, e activando unha campaña informativa, a través dun bando e de cartas aos domicilios, para que os propietarios limparan as súas fincas.