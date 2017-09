El BNG acusa a Ramallo de "mirar para otro lado" con los recortes en sanidad

El BNG cargó ayer contra los recortes del gobierno de la Xunta en la sanidad marinense y acusó a la alcaldesa del municipio, María Ramallo, de "mirar para otro lado". Los nacionalistas denuncian que el Centro de Salud no contará con un servicio de Radiología, a pesar de que Sanidade se había comprometido a crear uno.

El Bloque afirma que no se puede fiar de la palabra de la alcaldesa cuando esta asevera que, aunque no sabe cuando, la villa contará con este servicio. El partido nacionalista recuerda el "escaso éxito" de la regidora en sus gestiones por una ambulancia de 24 horas, que prometió hace seis años sin que hasta la fecha se haya hechos efectivo.

Además, "los recortes de personal y de medios en los hospitales y centros de salud públicos de nuestro país se traducen en un importante aumento de la carga de trabajo en los profesionales de la sanidad pública y en un deterioro de la calidad asistencial", manifestó el partido nacionalista en un comunicado.

Las promesas incumplidas se completan en la crítica del BNG con las deficiencias que denuncia en el Centro de Salud. Recuerda el Bloque que carece de un servicio de farmacia, que faltan coberturas de las bajas de larga duración del personal, que no cuenta con un desfibrilador ni existen cajas fuertes para guardar los fármacos psicotrópicos y estupefacientes. Esta clase de medicamentos exigen, según la legislación vigente, una custodia reforzada.

Estos son los argumentos de un BNG que, dice, llevará a cabo acciones en el Parlamento gallego a través de la diputada Montse Prado y no descarta actuar también a nivel municipal. "No vamos a aceptar esta negativa gestión de la sanidad pública en Marín ni los incumplimientos por parte de la Xunta y no dejaremos de reclamar y luchas por una sanidad pública de calidad", expresaron ayer los nacionalistas a través de su responsable local en Marín, Xurxo Agra do Pazo.