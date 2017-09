Luis Davila Humorista gráfico "Hay que coñecer ás súas prazas, rúas e xente"

- Cales son os seus primeiros recordos de Pontevedra?

- Para a miña familia Pontevedra era unha cidade case de visita obrigatoria. A miña nai levábame de pequeno a mercar roupa. Gustábame cando pasabamos o día enteiro e comiamos nos bares da Verdura ou A Leña.

- Segue a vir para facer compras?

- Por suposto. Para min Pontevedra é unha cidade moi cómoda e tranquila para quedar, para estar, para tomar algo con amigos ou para dar un paseo. Procuro vistarla a miúdo. E de feito fágoo, e gozo moito das súas terrazas e ese momento de tranquilidade que ofrece Pontevedra.

- Xa non vén en trole. Como se leva coas restricións ao tráfico?

- Eu son dos que pretenden adoitarse a non depender do coche. De todos os xeitos para chegar aquí necesítoo. Pero non me supón un problema, se atopo sitio á primeira déixoo e se non vou ao parking e chego camiñando a calquera lugar. Eu son dos que opinan que o coche ten que ocupar un segundo, terceiro ou cuarto plano. Hai que relegalos das cidades.

- Molesta camiñar cando aparca lonxe?

- Todo o contrario. A Pontevedra hai que camiñala. Eu lémbroa chea de coches e ateigada de ruído e de tráfico. E agora a descobres paseando e é un pracer onde antes era unha tolemia. É verdade que todo é mellorable, ás veces hai que dar voltas co coche, pero hai que comprender que ordenar o tráfico nestes tempos non é tan fácil. A min paréceme ben darlle máis cabida ao peón.

- Percibe que teña máis publicidade a cidade?

- Pontevedra gañou moito como cidade para vivir. Como lugar pensado para o cidadán. Todo o que ten de cómoda e tranquila xera publicidade. Reivindicouse como unha cidade modelo cun gran encanto que a puxo de moda. Pero, ademais das súas rúas tamén hai que coñecer á súa xente e ás súas festas. Recoméndoo.