Carmela Silva: "Me reí muchísimo" con la carta de Telmo Martín

"Excusatio non petita, accusatio manifesta". Con este latinismo que viene a decir que "excusa no pedida, acusación manifiesta", respondió la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, a la carta publicada por el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, en la que aludía, entre otras cuestiones, a mociones de censura en gobiernos municipales de las que se benefició el PSOE. "Estoy encantada con esa carta porque me da la razón", señaló esta mañana la presidenta socialista de la Diputación, en respuesta a "una explicación de Telmo Martín que nadie le ha pedido", añadió. "Me reí muchísimo leyéndola", aseguró Silva.

"En toda la historia de la humanidad ningún alcalde dimitió para que entrase de alcalde un concejal de la oposición", apuntó Silva respecto a lo sucedido en el gobierno municipal de Sanxenxo, que la presidenta provincial califica de "moción encubierta".

"Es inexplicable lo que ocurrió en Sanxenxo, pero la gran pregunta no queda respondida por el señor Telmo Martín: ¿a cambio de qué?; no lo sabemos, pero todo el mundo lo supone", añade Silva."El señor Telmo Martín tiene una mochila política que todo el mundo conoce", subraya la presidenta provincial.

Por otra parte, la titular de la Diputación apuntó que el PP, que lleva ya "tantos años gobernando" aún no haya sido capaz de modificar la ley de bases de régimen local ni la ley electoral para resolver este tipo de cuestiones. "Cuando hicieron una modificación fue para hacer recortes a nivel local y recortes que impedían que los ayuntamientos puedan prestar políticas sociales y de igualdad para resolver las demandas de la gente", por lo que insta al popular Telmo Martín a "animar a su partido" a modificar la ley, para impedir que estas cuestiones sucedan. En todo caso, "no creo que vayan a modificar nada, porque la incompetencia del PP para mejorar leyes importantes es conocida y reconocida", concluyó Silva.