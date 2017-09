"Río Gallo" organiza varias excursiones en los fines de semana

La Asociación Cultural e Xuvenil Río Gallo organiza para los dos próximos fines de semana excursionesa Fuciño do Porco. El precio del viaje es de 65 euros y es necesario hacer una transferencia a modo de fianza de 20 euros para poder inscribirse. Habrá una visita a la Fervenza da Auga Caída y Rio sor en Mañón y también se visitará el Museo do Mar Ría do Barqueiro. Además para el primer los días 6 y 7 de octubre también se organizan acampadas en la aldea de Grobas, en Forcarei. Es preciso que cada asistente lleve su tienda, saco de dormir y comida. El precio es de 25 euros e incluye el viaje de ida y vuelta en autobús, seguro de accidente, y guía de rutas.