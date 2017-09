El fiscal retira los cargos para dos de los acusados de la grave agresión a los porteros de un club

La Fiscalía ha retirado hoy su acusación contra dos de las tres personas que se sentaban en el banquillo de la audiencia Provincial de Pontevedra como presuntos autores de la grave agresión que sufrieron dos porteros en el club Peinador la madrugada del 24 de diciembre de 2010.

Se trata de A.E.F.M., de 43 años, y J.A.F.V., de 38, a quien el fiscal inicialmente les acusaba de agarrar a las dos victimas de la agresión, mientras eran agredidos por el principal acusado y supuesto autor de los navajazos que sufrieron los dos porteros. Uno de ellos sufrió lesiones y secuelas graves.

En el juicio el fiscal no solo pudo escuchar el alegato de los dos acusados inicialmente quienes señalaron que su única intención cuando se montó una trifulca a la entrada del club fue separar a los implicados, si no también el testimonio de una de las víctimas y de otros testigos que señalaron que uno de ellos no sólo ayudó al portero herido sino que trató de reanimarlo y de contener la hemorragia. Los dos pudieron abandonar el banquillo antes de que finalizase el juicio.

El fiscal sí mantuvo su acusación para el supuesto autor material de la agresión, F.J.V.V., quien en el juicio negó los hechos que se le imputan, dijo no recordar parte de lo sucedido y que fueron los porteros quienes les acometieron, afirmando que el respondió con "pánico" intentando defenderse en todo momento. No supo explicar cómo se produjeron las heridas de arma blanca de las víctimas. La fiscalía solicitaba para él 13 años de cárcel por homicidio en grado de tentativa y lesiones.