Urgen al Concello que reclame la titularidad de un cruceiro del pazo de Meirás

El pleno del Concello de Pontevedra también aprobó dos mociones en las que se apoya la incorporación del pazo de Meirás al patrimonio público de Galicia, presentadas por el Bloque y Marea Pontevedra. Una de ellas, la del BNG, incluía también instar a que se nombre a la familia Franco "non grata" en Galicia. En el debate, el PP mostró su posición favorable a que el pazo vuelva al patrimonio gallego y señaló como llegó a manos de la familia Franco a través de las presiones de falangistas y autoridades franquistas de la época. No obstante, presentó una enmienda para aprobar la moción señalando que se pidiese a la Xunta la elaboración de un estudio en colaboración con las universidades para buscar fórmulas de reversión del pazo respetando la legalidad y sin que esto implique un nuevo coste económico para los gallegos, puesto que "ya lo asumieron en 1938". Tampoco asumió los términos de la moción del BNG al insistir que los concellos no están "para nombrar personas non gratas" a nadie, "aunque en este caso sea merecido".

La enmienda no fue aceptada por los convocantes, acusando Marea a los populares de "tener miedo a romper el cordón umbilical" que los conecta con la época franquista a lo que Moreira recordó que su partido condenó en múltiples ocasiones el régimen del dictador. Las mociones salieron adelante con el voto favorable de BNG, Marea, PSOE y C´s.

Luis Rei también desveló una curiosidad, el hecho de que en pazo de Meirás existe un cruceiro que, según él es propiedad del Concello de Pontevedra y que "no estaría de más que el concello iniciase acciones legales para pedir su devolución".

Plusvalías

Por otro lado, la Corporación rechazó una propuesta del PP para que el Concello devuelva las plusvalías cobradas en los impuestos declarados ilegales por el Tribunal Constitucional.