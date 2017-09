El juez da la razón a Agís en su demanda para formar parte del grupo mixto

El juzgado Contencioso Administrativo 2 de Pontevedra ha dado la razón al concejal de Sanxenxo Roberto Carlos Agís, en su demanda contra el Concello para mantener la condición de integrante del grupo mixto municipal. El fallo establece que Agís Balboa "nunca ha perdido" esta condición, como dictaminó el anterior gobierno local, cuya resolución se declara contraria a derecho y anulada "procediendo dar al concejal recurrente la consideración de miembro integrante del grupo mixto", dicta la sentencia. En todo caso el gobierno local de Sanxenxo puede presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Roberto Agís lamentó, al presentar este fallo judicial, la situación de "desigualdad" a la que el anterior gobierno municipal quiso someterlo respecto a los restantes miembros de la corporación, al considerarlo fuera de un grupo municipal del que "nunca salí", como indica el concejal y el juzgado confirma. Agís recordó que la decisión del exalcalde Gonzalo Pita de excluirlo del grupo mixto fue refrendada por el secretario municipal. "Me siento engañado por el antiguo gobierno y por el secretario", aseveró el edil.

Al recordar el proceso que ha desembocado en esta resolución judicial, Agís apuntó que se le llegó a calificar de "tránsfuga" desde el gobierno municipal y "nunca he sido tránsfuga de nada, no he cambiado de grupo en la corporación", recordó, dado que Sanxenxo Pode nunca formó grupo municipal.

Con esta resolución judicial, el grupo mixto de la corporación de Sanxenxo queda conformado por Roberto Agís y la socialista Coral González-Haba, a la espera de conocer qué hará la edila Vanessa Rodríguez, tras abandonar el grupo de SAL.