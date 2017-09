El BNG acusa a Moreira de politizar los lombos del rural para "montar lío" ya que "la gente los quiere"

Los polémicos "lombos" volvieron a enfrentar al PP con el gobierno del BNG en el pleno de la Corporación Municipal celebrado ayer. Fue a raíz de una moción presentada por el grupo del Partido Popular y que exigía al ejecutivo de Miguel Anxo Fernández Lores dialogar y consensuar la instalación de este tipo de medidas reductoras de la velocidad con los vecinos de las parroquias y, más concretamente, con la recién creada Plataforma O Rural Existe, que se manifestó en contra de la proliferación de los "lombos" en algunas carreteras no solo municipales, sino también de la Diputación.

El concejal del PP, José Luis Martín, fue el encargado de defender esta iniciativa y asegurar que "la gente del rural está harta" de la falta de diálogo del ejecutivo local y que "fruto de ello ha decidido moverse" y crear esta plataforma que "no está politizada y es espontánea", una afirmación que provocó las risas y gestos de desaprobación entre los concejales del grupo de gobierno. Recordó los 18 "lombos" instalados en menos de un kilómetro en un vial de Verducido, así como otros pasos elevados instalados en Tomeza que el popular "no dudaría en afirmar" que no están avalados por ningún técnico, al detectar carencias como falta de iluminación, "lombos" instalados en curvas pronunciadas o en fuertes pendientes. Tras recordar al ejecutivo, que existen otros métodos de reducción de la velocidad además de los "lombos"; Martín pidió al BNG "democracia" y "que bajen a hablar con los vecinos y no con un club de amigos como ocurre en los consellos parroquiales".

"Tenemos un problema serio"

El encargado de rebatir las afirmaciones del PP fue el concejal César Mosquera, quien recordó antes de nada a los populares que "la provincia de Pontevedra es la que tiene mayor siniestralidad de todo el Estado" y que solo esto es ya motivo para "pensar que hay que ponerse a hacer cosas", teniendo en cuenta que los "lombos" son una de las maneras más efectivas de evitar los excesos de velocidad. Pero es que, a mayores, Mosquera negó ese supuesto hastío de los vecinos del rural hacia estas medidas: "Recibimos peticiones de todo tipo", asegura Mosquera, "tenemos un problema serio y la gente los quiere, al menos delante de sus casas" y recordó que la Diputación "puso lombos en 200 puntos de la provincia, incluso reclamados por alcaldes del PP, y no pasó nada".

Mosquera acusó directamente al PP de intentar politizar esta cuestión para revolver a la gente contra el gobierno local: "Miren, se nota mucho, ustedes quisieron montar lío con esto y salieron trasquilados y todos sabemos las causas de la formación de esta plataforma", aseguró el edil insinuando un claro matiz político detrás de la creación de este colectivo. "Pensaron que tenían un chuletón y resulta que pincharon en hueso", afirmó, y lamentó sobre todo que el PP pusiera el ejemplo de Tomeza, una parroquia en la que asegura que cualquier movimiento contra los lombos se esfumó "en el momento en el que un chaval de allí casi se mata en Ponteareas haciendo carreras ilegales". "Porque cuando la gente nos pedía lombos porque decían que en esos viales había gente que andaba a las carreras, sabía lo que decía", añadió.

Por último, el edil nacionalista insistió en que los lombos se instalan siempre criterios técnicos y que, de hecho, si algo sucede con los instalados en Pontevedra es que no se está siendo tan exigente a la hora de seguir las directrices de Fomento, dado que entonces los pasos elevados no estarían tan distantes "y habría que poner aún más". Al final, la moción resultó rechazada con los votos contrarios de BNG y Ciudadanos, la abstención de Marea y los votos favorables de PP y PSOE, que se sumó a la iniciativa popular al pedir que se "procurase" siempre un consenso y dependiendo en todo caso la decisión de criterios técnicos.

Contrato del agua

Sí BNG y PP protagonizaron un intenso debate sobre los "lombos", curiosamente en el punto siguiente fue el voto de los populares el que evitó una llamativa derrota del gobierno del Bloque en un asunto de calado como es la licitación del contrato de la concesión del agua potable y saneamiento.

Una moción defendida por el portavoz del PSOE, Agustín Fernández, reclamaba la paralización del trámite de información pública de la concesión para estudiar la viabilidad de una posible gestión directa del servicio por parte del Concello. Fernández recordó que esto fue algo que Lores reclamó desde la oposición cuando el PP licitó el anterior contrato hace ahora 20 años y se preguntaba la razón por la que el BNG "ni siquiera se plantea ahora elaborar un estudio para analizar esta posibilidad", algo que sí defendía antaño.

Con el apoyo de Ciudadanos y de Marea (que ya solicitó la gestión directa del servicio con su propia moción en noviembre), el BNG encontró un aliado en el PP, que aún así le reprochó al gobierno local ciertos "errores" en el pliego del contrato. Con todo, el edil César Abal explicó que la "gestión indirecta es la única solución" ante una concesión de esta envergadura y argumentó su rechazo a la moción del PSOE en el hecho de que "se trata de un contrato muy importante para la ciudadanía y para los vecinos del rural que siguen sin red de saneamiento" y esta "es la única forma de que subsanar este retraso".

El concejal de Facenda del BNG, Raimundo González, hizo hincapié en que "paralizar" fue la palabra más utilizada por la oposición y que esto es precisamente lo que buscaba esta moción. Parar los trámites y "afear" la gestión del ejecutivo local en un contrato que ofrece ventajas como un mínimo de 13 millones en inversiones (que no pueden contar como mejoras) o un canon de un mínimo de 1,5 millones de euros a la concesionaria por utilizar la red municipal. A esto hay que sumar los 25 millones en obras para completar el saneamiento en el rural, un punto en el que discrepó el portavoz del PSOE. Considera Agustín Fernández que este punto, más que una ventaja del contrato, lo que supone es reconocer "la propia incapacidad del gobierno local para conseguir que la Xunta cumpla lo comprometido con el Concello y ejecute el tercer convenio para completar el saneamiento del rural". Para el portavoz socialista, el contrato del agua pagará por un compromiso que, en realidad, le corresponde al ejecutivo autonómico. Anunció que presentará alegaciones al pliego.

Eucaliptización

El pleno también aprobó una moción del PSOE contra la eucaliptización de Galicia que contó únicamente con el voto en contra del Partido Popular.