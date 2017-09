The Divine Comedy actúa en Pontevedra

El grupo The Divine Comedy, con su trabajo "Foreverland", llega al Pazo da Cultura de Pontevedra mañana, viernes. Encuadrada en el ciclo Voices, la de la banda británica es la única parada en Galicia y Portugal. El concierto, organizado por I-radia Crea con el Concello de Pontevedra, comezará a las 21horas y las últimas entradas a la venta pueden adquirirse en ataquilla.com.

Tras seis largos años de espera, uno de los compositores más singulares y aclamados del pop británico vuelve a la carga con "Foreverland", undécimo álbum de The Divine Comedy formado por 11 canciones ostentosamente melódicas, liricamente audaces y suntuosamente arregladas que nos hablan de las relaciones humanas cotidianas. "Tal vez esta sea mi fase imperial", dice Neil Hannon cuando habla de un álbum que trata la vida ordinaria con un acompañamiento musical extraordinario.

Nacido en Derry, Irlanda del Norte, en 1970 e hijo de un obispo de la iglesia de Irlanda, Neil Hannon reconoce con bue humor "unos orígenes que posiblemente no son los más habituales para una estrella del pop".

Fundador y único miembro permanente de The Divine Comedy, alcanzó la fama durante el auge del Britpop de los noventa con una fusión ligeiramente absurda de estilos musicales arcaicos, melodías cautivantes y letras audazmente ingeniosas. En dos décadas, diez discos publicó The Divine Comedy entre Comic Muse (1990) y Bang goes the Knighthood (2010).