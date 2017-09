La comarca se sumerge en la primera vendimia cuyo vino contará con su propio sello de calidad

La primera cosecha que se embotellará bajo el sello de calidad de la Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo contará con una materia prima de una calidad "excelente". Al menos así lo consideran algunos de los viticultores y bodegueros que impulsaron este distintivo que protege a los vinos cultivados en los ocho concellos que amparados por esta denominación (Marín, Poio, Pontevedra, Vilaboa, Bueu, Cangas, Moaña y Redondela).

Y es que muchos de los viticultores de la comarca están ya inmersos estos días (si la lluvia lo permite) en las labores de vendimia de esta primera cosecha bajo el sello de la IXP y la primera impresión es que la calidad de la uva que están recolectando "es muy buena". Así lo indicaba ayer Guillermo Martínez, presidente de la asociación de viticultores de Vilaboa y responsable de la bodega "Os Areeiros", una de las que ayer intensificó las labores de recolección de uva muy pendiente siempre de la evolución del tiempo. "Los parámetros de maduración y acidez de la uva son los óptimos", explicaba ayer, al tiempo que señalaba que la cantidad de racimos que se están retirando de las parras se encuentra en la media de los últimos años.

Cabe recordar que la IXP Ribeiras do Morrazo es una realidad ya desde el pasado mes de marzo cuando se publicó en el BOE la protección nacional transitoria de esta indicación geográfica protegida que le permitía ya embotellar vino bajo este sello de calidad para todo el territorio español. Se trataba de una autorización parcial, a la espera de que los trámites de la IXP se culminen de forma definitiva con la autorización definitiva que deberá recibir en Bruselas.

Esto, previsiblemente, ocurrirá en apenas dos meses después de que el pasado 2 de septiembre el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicase la solicitud de inscripción de la IXP Ribeiras do Morrazo en el registro comunitario de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Ahora se abre un plazo de exposición pública para presentar posibles alegaciones, pero estas no se esperan después de que el proyecto haya superado otros plazos similares en su tramitación en España sin que se hubiese recibido ninguna. Por lo tanto, es posible que en noviembre la UE otorgue también su visto bueno a estos nuevos vinos.

Con todo, la autorización nacional transitoria ya permitirá embotellar esta cosecha con el distintivo de calidad, por lo que la de este año es una vendimia especial para estos viticultores. En total Medio Rural contabiliza 7 bodegas inscritas en la IXP, a pesar de que los bodegueros de la zona tan solo conocen fehacientemente de la actividad de cuatro de ellas.

De esta forma, el vino de estos 8 ayuntamientos (que conformaban una especie de isla en medio de aquellos incluidos en la D. O. Rías Baixas, a pesar de contar también con una gran tradición vinícola y de importantes cultivos) cuenta por fin con un sello de calidad. Los registros apuntan a que hay 2.340 hectáreas de viñedo en la zona, no obstante, no todas podrán adherirse al sello Ribeiras do Morrazo dado que deberán cumplir con una serie de características.

Mayor profesionalización

Guillermo Martínez explicaba ayer que la aprobación de la IXP es "el primer paso" de un largo camino para poner en valor la viticultura en el área de Pontevedra y O Morrazo. Una senda que a partir de ahora llevará hacia una mayor "profesionalización", de este sector en la comarca.

Como bodeguero, Martínez explicaba ayer que cuando acude a comprar uva a los viticultores todos disponen de los documentos y registros en regla para acreditar la procedencia de la uva y que los viñedos están inscritos en la IXP, al menos en lo que respecta a Vilaboa.