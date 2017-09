Rodríguez cree que los presupuestos del PP "siguen los mismos criterios que los nuestros"

Vanessa Rodríguez, actual concejala no adscrita y que abandonó SAL cuando esta formación pactó con el PP el actual gobierno municipal, sostiene que "el presupuesto de 2017 presentado por el PP confirma la gran gestión del tripartito, que consiguió encauzar la situación económica de nuestro Concello y que se plasmaron en el millón de euros del que por primera vez en muchos años dispusimos en 2016 para invertir y que este año se incrementa en un millón más". A su juicio esa cifra "con toda seguridad seria superior si siguiese gobernando el tripartito".

También sostiene que "el hecho de que el PP presente ahora un esquema de presupuestos siguiendo exactamente los mismos criterios que el que aprobamos en 2016 viene a confirmar que si el PP no apoyó nuestros presupuestos el año pasado fue exclusivamente por una política de oposición barata y no por estar en desacuerdo con ellos". Por eso, Rodríguez cree que "al PP lo único que le importan son sus siglas y que los intereses de los vecinos de Sanxenxo no son su prioridad".