La falta de bonificaciones del IBI, ante la Valedora

La Plataforma Veciñal Sanxenxo ha presentado una queja formar ante la Valedora do Pobo, Milagros Otero, por la falta de respuesta del Concello a sus demandas de que se apliquen bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

María del Carmen Camiña Vázquez, presidenta de las asociación, recuerda que "después de varias reuniones con los distintos órganos de gobierno que hubo tanto en el anterior como en la presente mandato, requerimos reiteradas veces el estudio de viabilidad de bonificaciones para los vecinos de Sanxenxo", aún sin respuesta.

El colectivo llegó a formular una batería de bonificaciones, también sin contestación, por lo que se acude ahora al Valedor, sobre todo después de conocer las lineas básicas del presupuesto municipal para 2017.

María del Carmen Camiña destaca que en esas cifras "el Concello pretende aumentar su presupuesto para este año en más de un millón de euros, cuando hace unos meses nos estaban diciendo que no había dinero y no se podía aplicar bonificaciones" aunque se barajaba alguna rebaja de tipos. Insiste en que "mientras que la rebaja de tipos no tiene en cuenta la capacidad de llegar el fin de mes de cada familia ni incentiva la creación de empleo con la introducción de nuevos sectores de trabajo, o fomentando a los emprededores, las bonificaciones presentadas sí lo hacen, pues estarían dedicadas a favorecer a los distintos sectores y a las personas con menos recursos, y siempre habida cuenta el cumplimiento de las leyes".