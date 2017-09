El Concello de Caldas cede un local para ofrecer en mejores condiciones el servicio de matrona

El gobierno local de Caldas ha dado el primer paso para poner una solución al problema que existe en su concello para ofertar un servicio de matrona con garantías y clases preparto a las mujeres embarazadas de su entorno.

Este servicio lleva en una situación permanente de provisionalidad desde hace 9 años, siendo redirigido a la Escuela Taller y atendiendo allí a las mujeres en un lugar que, según denuncian, no recoge las condiciones higiénicas necesarias.

Así las cosas, el gobierno local ha optado por tomar cartas en el asunto y ceder un local nuevo en el Centro Comarcal, ubicado en la finca de A Tafona, que tendrá disponibilidad inmediata para reubicar el servicio con las mayores garantías posibles a la espera de una solución definitiva.

La problemática esencial y lo que obliga al concello a ceder estas instalaciones municipales viene de las condiciones del actual centro donde está atendiendo la matrona. La protesta viene dada por "una consulta donde fácilmente puede contagiarse a una paciente a través de una exploración, provocando graves consecuencias en las embarazadas. Aparte, la falta de matrona titular es uno de los grandes problemas en los últimos años debido a la infinidad de veces que ha estado de baja. El Sergas no le pone a esto solución, dejándonos sin matrona durante semanas o poniendo cada 15 días una sustituta nueva. El servicio es además dos mañanas a la semana, sin clases de preparto y postparto y con un mal seguimiento de los pacientes al no tener ordenador conectado al Sergas", denuncia en un comunicado el colectivo.

Mención aparte merece la Escuela Taller donde se realizan las consultas, en la cual denuncia que "el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones es tan malo que prácticamente es nulo, llegando a tener humedades en paredes y muebles y desprendimiento de las persianas o la pintura. La basura pasa días sin recoger y no sabemos dónde acaban las jeringas o el material de exploración utilizado. Además no hay ventilación en el baño y éste es compartido por pacientes, la propia matrona, los operarios municipales o la gente de la escuela taller sin que exista ningún tipo de intimidad o control de limpieza, el olor es además insoportable".

Más de 2.000 firmas

Como una herramienta más para presionar al Complejo Hospitalario de Pontevedra, el colectivo de vecinas y usuarias de este servicio han recogido hasta 2.140 firmas, entre la que está la del propio alcalde Juan Manuel Rey, para que se le ponga solución a a este problema.

Paralelamente, concello y colectivo permanecen a la espera de una reunión con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís y con la consellería de Sanidade en la que poder explicar in situ la dimensión del problema y que éste sea atajado con premura. "Esperamos que nos reciba lo más pronto posible, ya que el embarazo es un tema transitorio y no pueden solucionarlo cuando a estas mujeres ya no les haga falta", recalcó el regidor caldense.

En cualquier caso, y a pesar de que muchas de las vecinas miembros del colectivo ya se encuentran en un estado avanzado de gestación, ellas mismas aseguraron que no cesarán en su lucha hasta conseguir el objetivo para que "los políticos hagan política para los ciudadanos y si no es por nosotras, será por las mujeres que vengan después", indicó la vecina Patricia Campos.