Turismo y A Lama impulsarán mejoras en el entorno de la playa fluvial de Ponte Verdugo

La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, firmó ayer un convenio de colaboración con el alcalde de A Lama, Jorge Canda, para impulsar mejoras en el entorno de la playa fluvial de Ponte Verdugo, uno de los atractivos turísticos de este concello.

Según explicó Nava Castro, que estuvo acompañada del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, estos trabajos contribuirán a la adecuación de este espacio natural, en el que se creará también un aparcamiento. El acuerdo incluye un conjunto de acciones que organizan y regulan los accesos y mejoran la experiencia de los usuarios.

"Queremos ser os mellores anfitrións e por iso impulsamos convenios como o asinado hoxe co Concello da Lama, que suporá melloras nas súas infraestruturas", declaró la directora de Turismo. Además, recordó que cuando se ejecutan este tipo de intervenciones, "os primeiros beneficiados son os veciños", pues el turismo "non é só unha cuestión de turistas chegados doutras comunidades e países, senón tamén de galegos que viaxan pola súa Comunidade para coñecer así paisaxes e comarcas das que escoitaron falar, pero que aínda non viron".

Calidad de destino

En este sentido, Nava Castro manifestó la total colaboración de su departamento con los concellos gallegos, a través de distintas líneas de subvenciones y convenios, para ayudar a potenciar sus recursos turísticos. Esa colaboración, precisó, "é clave para acadar entre todos os obxectivos da Estratexia do turismo de Galicia 2020", la hoja de ruta que antepone la calidad y la sustentabilidad como principios de un destino tranquilo del que gozar sin prisas.

A la espera de los datos definitivos del verano, Nava Castro señaló que el balance provisional del sector apunta aspectos positivos tanto en la cifra de turistas, como en la de pernoctas y en los precios, que permitieron mejorar la rentabilidad. "Impórtannos os números, non podería ser doutra maneira porque nos importa o desenvolvemento e o benestar dos galegos", destacó la directora de Turismo.