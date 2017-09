La reforma de Virxe do Camiño realzará la entrada de la ruta jacobea a Santiago en la ciudad

El concejal de Infraestructuras del Concello de Pontevedra, Demetrio Gómez, presentó ayer la reforma que plantea el gobierno local para todo el entorno de la calle Virxe do Camiño. Se trata de una intervención que "es mucho más amplia" que esta misma calle ya que abarca también la remodelación de José Casal y de un tramo de Mariscal Pardo de Cela y de Eduardo Pondal.

De hecho, una de las actuaciones más significativas de esta reforma va a consistir en la remodelación y creación de una pequeña plaza en el cruce entre Virxe do Camiño, Eduardo Pondal y Uxío Novoneyra de tal forma que se dará realce a la que era la antigua entrada en el entramado urbano de la ciudad del Camino Portugués a Santiago.

La actuación, para la que se reservan 1,4 millones de euros, supone "llevar el modelo Pontevedra a este barrio" del que precisamente destacó su importancia por ser puerta de entrada del Camino Jacobeo. Las calles sobre las que se actuará serán de plataforma única y tiene la gran particularidad de que Virxe do Camiño finalizará en Eduardo Pondal en una especie de "baluarte" elevado conectado con unas escaleras con esta calle mientras que garantizará la accesibilidad igualando el nivel en la confluencia de Virxe do Camiño con la rotonda de Eduardo Pondal y Uxío Novoneyra. El proyecto, además, pretende dar una misma uniformidad al barrio y uno de sus elementos característicos será el adoquín (probablemente de color gris) para la carretera, así como unos de color azul para marcar el Camino a Santiago junto con actuaciones en acero corten. Según Demetrio Gómez, en cuanto al tráfico se intentará reducir el mismo al mínimo imprescindible para los vecinos y residentes en el barrio, así como para el funcionamiento de los negocios que hay en estas calles.

El Concello mantendrá una reunión con los comerciantes de la calle para presentarles este proyecto el viernes en la sede de Aempe y espera hacer lo mismo más tarde con los vecinos.