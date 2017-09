El comité asume que Elnosa dejará de producir cloro en tres meses mientras resuelve su futuro

La plantilla de Elnosa asume que el próximo 11 de diciembre la fábrica de Lourizán dejará de producir cloro cumpliendo así la directiva de la UE que obliga a las empresas a utilizar otras tecnologías limpias libres de mercurio para continuar fabricando este producto. En lo que confían es en que se trate solo de un parón temporal, una situación de "puente" mientras se lleva a cabo el proceso de modernización de la fábrica para instalar un sistema de membranas más limpio. Mientras tanto la fábrica continuaría produciendo tan solo hipoclorito, un producto para el que no hace falta la utilización de mercurio, dando continuidad a las instalaciones de forma transitoria. Y es que, insisten, la empresa no sería viable manteniendo solo esta actividad, dado que el hipoclorito es un producto cuya demanda tan solo es elevada durante los meses de verano.

Esta es la hoja de ruta en la que confían los trabajadores, pero no es el único escenario posible. Para que la empresa siga adelante precisan de una nueva licencia ambiental de la Xunta de Galicia, la Autorización Ambiental Integrada, cuya solicitud el Grupo CUF ya está tramitando ante la Xunta. Precisamente ayer, los trabajadores de Elnosa defendieron a capa y espada el proyecto presentado por la empresa frente a las alegaciones que han formulado en su contra colectivos como la APDR o el Concello de Pontevedra. Ayer, la plantilla salió a la palestra cansados de "toda la mierda que se está echando sobre Elnosa" para calificar de "mentiras" las afirmaciones realizadas desde el gobierno local en las que aseguraba que la empresa iba "a contaminar más" tras su transformación, tal y como declaró Avelino García, presidente del comité de empresa. Los trabajadores insisten en que la propuesta de AAI que ha presentado la empresa ante la Xunta "es muy completa" e insistió en que es "una falacia" que "vaya a contaminar más porque realmente lo que se va a hacer es precisamente un cambio tecnológico porque así se lo pide la UE para mejorar medioambientalmente". De hecho, consideran que "las exigencias a Elnosa son mayores que a otras empresas en toda España".

Esperando por Costas

Con todo, el principal obstáculo que sigue esperando superar Elnosa para garantizar su continuidad en la ría de Pontevedra es la obtención de la prórroga de la concesión de la parcela que ocupa en terrenos de dominio marítimo-terrestre. Costas permanece sin zanjar el expediente de caducidad de la concesión abierto y, por lo tanto, tampoco puede resolver la petición de prórroga de la empresa para continuar en Lourizán más allá de junio de 2018.

Y mientras esto no sucede, el Grupo CUF tampoco parece dispuesto a acometer de forma definitiva las fuertes inversiones que requiere la modernización de la fábrica, como es lógico. La tardanza de Costas a la hora de resolver la situación de Elnosa incluso podría afectar a los planes para continuar únicamente con la producción de hipoclorito en la fábrica de Pontevedra más allá del 11 de diciembre próximo. Y es que incluso para continuar únicamente con la producción de hipoclorito es necesario afrontar una inversión de dinero en las actuales instalaciones, no muy elevada (según el comité), pero que la empresa no estaría dispuesta a afrontar en una parcela que tendría que abandonar en junio de 2018 si finalmente Costas no da luz verde a la prórroga de la concesión.

En cualquier caso, la plantilla sigue confiando en poder salvar estos obstáculos e incluso cuenta con poder mantener a la práctica totalidad de la plantilla mientras se produce todo este proceso de cambio de tecnología que no remataría, según los planes de la empresa, hasta junio de 2020. "Nosotros queremos que se garantice la continuidad de todo el empleo y que se mantenga a toda la plantilla para realizar este proceso", salvo la en aquellos casos próximos a la jubilación en los que se pudiera buscar una salida beneficiosa también para el trabajador, según explicó Avelino García.