CC OO, contra el "fanatismo" de BNG y En Marea

Los trabajadores también anunciaron que acudirán al Parlamento de Galicia el miércoles para defender la permanencia de la fábrica tras conocer que el BNG defenderá en la Cámara una iniciativa pidiendo su marcha de su actual ubicación en Lourizán. "Queremos dejar claro que en esta pelea vamos a seguir y no vamos a bajar la cabeza ante nadie", aseguró Avelino García. El secretario de organización de Comisiones Obreras, José Luis García Pedrosa, ratificó además que el sindicato va a seguir apoyando a la plantilla y que así quedó plasmado por escrito en el último Congreso de CC OO de Galicia. "No vamos a permitir que Elnosa cierre, es una barbaridad que viene del fanatismo de algunos", aseguró en referencia a la cruzada de BNG y ahora En Marea contra la clorera. De hecho, fue especialmente duro con la diputada de En Marea en el Congreso, Yolanda Díaz, por su discurso contra Elnosa. García Pedrosa preguntó si Díaz puede explicar en qué asamblea de militantes de IU se decidió "cambiar la posición histórica de defensa de la actividad industrial de Ence y Elnosa", dado que no tiene constancia de que esto haya ocurrido.