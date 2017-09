Largas colas para degustar los ricos callos en A Seca

La buena comida siempre fideliza y otro año más se volvieron a ver colas en la alameda de A Seca para ponerse las botas con un buen plato de callos de los que desde hace once años lleva preparando para su fiesta gastronómica el equipo de cocina de la Asociación vecinal Boureante. Este año aumentaron el volumen de material tras comprobar apenados en la organización que no pocas personas se quedaban sin poder degustar su producto por fin de existencias. Así, ayer en Poio unas dos mil personas disfrutaron de una jornada de comida en la que no solo los callos llenaron los platos de la carpa gastronómica.

Aquellos que se acercaron al menos una vez hasta la alameda de A Seca para participar en la Festa dos Callos, siempre acaban volviendo. La fama y el boca a boca después de cada edición atrae cada año a más personas dispuestas a probar una de las delicias en estos últimos días del verano.

En esta undécima edición no iba a ser menos y por eso la organización decidió aumentar en cuatro tarteras más la preparación de su plato estrella para que, como ya ha ocurrido en pasadas ediciones, nadie se quedase sin catar el buen manjar. Un total de 1.700 raciones estaban listas para ser servidas, pero esto no evitó que nuevamente se formasen largas colas con el fin de asegurarse un buen empacho antes de agotar existencias.

Para elaborar todas estas raciones un equipo formado por una cocinera y siete ayudantes prepararon ya desde el sábado por la tarde simultáneamente las 20 tarteras con 565 kilos de carne, 250 de garbanzos y demás productos de una receta que sigue siendo secreto de cocina.

La fama de los callos que prepara la asociación vecinal Boureante ha traspasado ya fronteras y hasta un autobús de miembros de una coral del País Vasco se pasaron por la carpa gastronómica de A Seca después de quedarse el año pasado sin poder probar esta comida.

Para esta edición no solo se aumentó la cantidad de comida, que también ofrecía alternativas como pulpo, empanada o postres, sino que se ganó también en espacio al ampliar la carpa gastronómica al poner la gran cocina en un habitáculo anexo con el fin de que nadie se quedase sin mesa para degustar los alimentos a gusto después de que en otros años el espacio se quedase pequeño. Esto pasaba a pesar de que no pocos visitantes optan por llevar sus propias tarteras desde sus casas para llevarse los callos y comerlos en la comodidad del hogar, algo que en esta undécima edición también volvió a ocurrir.